https://sputnik-georgia.ru/20240113/skandal-s-ikonoy-v-gruzii-patriarkhiya-sdelala-novoe-zayavlenie-285618672.html

Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление

Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление

В Патриархии с сожалением отметили молчание дипломатического корпуса и международных организаций в связи с инцидентом с иконой святой Матроны Московской 13.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-13T18:20+0400

2024-01-13T18:20+0400

2024-01-13T19:50+0400

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ирма инашвили

патриархия грузии

альянс патриотов грузии

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ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Несправедливые нападки на Патриархию Грузии из-за решения по поводу иконы святой Матроны Московской с клеймами, на одном из которых изображен советский вождь Иосиф Сталин, являются шагом в пользу противников Патриархии и Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II, говорится в заявлении патриархии. Патриархия рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет эпизода ее встречи со Сталиным и икона не соответствует канонам. Это решение подверглось критике со стороны ультраправой части общественности. Патриархия отмечает, что факт обливания краской иконы в патриаршем соборе было "нападением на церковь". Кроме того, Патриархия Грузии еще раз с сожалением отметила молчание дипломатического корпуса и международных организаций, отметив, что "это ставит под вопрос их не раз декларируемые заявления о необходимости защиты христианских традиций в Грузии". Также в заявлении Патриархия Грузии впервые дала оценку действиям осквернивших икону. "Согласно церковному учению оскорбление святынь представляет собой одни из тяжелейших грехов – богохульство, человеку до публичного покаяния запрещено участвовать в любом церковном богослужении", – говорится в заявлении Патриархии. Скандал с иконой Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Патриархия Грузии призвала духовных лиц воздержаться от политики на акции в центре Тбилиси>>Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию на субботу. Скандал вокруг иконы со Сталиным в Грузии – образ перепишут прямо в храме>>Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. Патриархия призвала тех, кто пожертвовал икону, самим внести изменения либо это будет сделано самой Патриархией.В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи.В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, новости, иосиф сталин, ната перадзе, ирма инашвили, патриархия грузии, альянс патриотов грузии