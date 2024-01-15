https://sputnik-georgia.ru/20240115/ekonomika-gruzii-prodolzhit-rasti--vitse-premer-285657265.html

Экономика Грузии продолжит расти – вице-премьер

Экономика Грузии продолжит расти – вице-премьер

Правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя 3% и в 2024 году, заявил вице-перемьер 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T22:58+0400

2024-01-15T22:58+0400

2024-01-15T23:34+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузия сохранит тенденцию экономического роста в 2024 году и продолжит расти в последующие годы, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. По словам Давиташвили, правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя в 3% и в 2024 году. "И как мы прогнозируем, Fitch соглашается с этим прогнозом. Согласно ожиданиям Fitch, экономика Грузии значительно вырастет и в 2024 году – более 5%, что достаточно близко к прогнозам Международного валютного фонда и других финансовых организаций", – отметил он. Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии >>Вице-премьер также рассказал об оценке суверенного кредитного рейтинга Грузии международным рейтинговым агентством Fitch, которое подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом. По прогнозу министра экономики, на фоне прогресса, который Грузия продемонстрировала в сфере экономики в последнее время, следующий рейтинг может быть значительно улучшен. Давиташвили отметил, что правительство Грузии должно максимально улучшить внутреннюю ситуацию, чтобы иметь достаточно хорошую оценку и рейтинг, что является важным посланием для инвесторов и международного содружества в плане экономического сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, fitch ratings, международный валютный фонд