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Экономика Грузии продолжит расти – вице-премьер
Экономика Грузии продолжит расти – вице-премьер
Правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя 3% и в 2024 году, заявил вице-перемьер 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T22:58+0400
2024-01-15T22:58+0400
2024-01-15T23:34+0400
экономика
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузия сохранит тенденцию экономического роста в 2024 году и продолжит расти в последующие годы, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%. По словам Давиташвили, правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя в 3% и в 2024 году. "И как мы прогнозируем, Fitch соглашается с этим прогнозом. Согласно ожиданиям Fitch, экономика Грузии значительно вырастет и в 2024 году – более 5%, что достаточно близко к прогнозам Международного валютного фонда и других финансовых организаций", – отметил он. Fitch Ratings еще раз подтвердил рейтинги Грузии >>Вице-премьер также рассказал об оценке суверенного кредитного рейтинга Грузии международным рейтинговым агентством Fitch, которое подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом. По прогнозу министра экономики, на фоне прогресса, который Грузия продемонстрировала в сфере экономики в последнее время, следующий рейтинг может быть значительно улучшен. Давиташвили отметил, что правительство Грузии должно максимально улучшить внутреннюю ситуацию, чтобы иметь достаточно хорошую оценку и рейтинг, что является важным посланием для инвесторов и международного содружества в плане экономического сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, fitch ratings, международный валютный фонд
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, fitch ratings, международный валютный фонд
Экономика Грузии продолжит расти – вице-премьер
22:58 15.01.2024 (обновлено: 23:34 15.01.2024)
Правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя 3% и в 2024 году, заявил вице-перемьер
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Грузия сохранит тенденцию экономического роста в 2024 году и продолжит расти в последующие годы, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, а в 2022 – 10,4%. Средний показатель реального роста ВВП в январе-ноябре 2023 года составил 6,9%.
"В этом году Грузия сохранит тенденцию экономического роста, а в ближайшие годы экономический рост будет еще выше, понимаем, что в 2025 году будет больше стабильности. Также в связи с инфляцией у нас довольно позитивные результаты благодаря координированной работе правительства и Нацбанка", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, правительство надеется, что инфляция будет ниже целевого показателя в 3% и в 2024 году.
"И как мы прогнозируем, Fitch соглашается с этим прогнозом. Согласно ожиданиям Fitch, экономика Грузии значительно вырастет и в 2024 году – более 5%, что достаточно близко к прогнозам Международного валютного фонда и других финансовых организаций", – отметил он.
Вице-премьер также рассказал об оценке суверенного кредитного рейтинга Грузии международным рейтинговым агентством Fitch, которое подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" с "Позитивным" прогнозом.
По прогнозу министра экономики, на фоне прогресса, который Грузия продемонстрировала в сфере экономики в последнее время, следующий рейтинг может быть значительно улучшен.
"Однако вы знаете, что рейтинг достаточно комплексный и включает в себя множество экономических факторов. Среди них основными вызовами являются региональные вызовы, региональная геополитика, и мы понимаем, что в этом случае мы в Грузии менее способны изменить региональный контекст", – сказал он.
Давиташвили отметил, что правительство Грузии должно максимально улучшить внутреннюю ситуацию, чтобы иметь достаточно хорошую оценку и рейтинг, что является важным посланием для инвесторов и международного содружества в плане экономического сотрудничества.