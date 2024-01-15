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Еще один шаг поддержки – депутат о визите делегации "Грузинской мечты" в Китай

Еще один шаг поддержки – депутат о визите делегации "Грузинской мечты" в Китай

Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T13:41+0400

2024-01-15T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Визит делегации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во главе с председателем Ираклием Кобахидзе в Китай играет огромную роль в развитии двусторонних отношений, учитывая, что между Грузией и Китаем уже сделано заявление о стратегическом партнерстве, заявил вице-спикер парламента Грузии Ираклий Чиковани. В рамках визита запланированы встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. По информации телеканала "Имеди", уже состоялась встреча с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном. С другой стороны, как отметил Чиковани, Грузия придает огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. "Для нас это очень важный визит. Мы уверены, что визит пройдет успешно, и этот визит станет еще одним шагом поддержки", – подчеркнул Чиковани. В рамках визита представители грузинской делегации также встретятся с вице-президентом Центра исследований развития Госсовета Чанг Лаймином и заместителем председателя Постоянного совета Всекитайского собрания народных представителей Сяо Цзе. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января. Китай поможет Грузии улучшить социально-экономический рост – посол КНР >>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран, и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры, в свою очередь, увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, пекин, ираклий кобахидзе, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, китай