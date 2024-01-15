https://sputnik-georgia.ru/20240115/gadaniya-na-kreschenskiy-sochelnik-2024-traditsii-i-obychai-prazdnika-285654890.html

Гадания на Крещенский Сочельник 2024: традиции и обычаи праздника

Гадания на Крещенский Сочельник 2024: традиции и обычаи праздника

Канун Крещения Господня, или Крещенский Сочельник, в котором тесно переплелись церковные традиции и народные обычаи, православные отмечают 18 января 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T20:37+0400

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крещение господне

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В Крещенский Сочельник,последний день святочных гаданий, молодежь по обычаю гадает, пытаясь узнать свое будущее. Каким традициям и обычаям следуют православные в Крещенский Сочельник и какие гадания проводят, читайте в Sputnik Грузия. Крещенский Сочельник Крещенский Сочельник в церковной традиции называют Навечерие Крещения Господня или Богоявление. По церковной традиции служба в Крещенский Сочельник проводится необычная. Отслужив литургию, а потом и великую вечерню, освящают воду великим чином. Воду по традиции освящают и в праздник Крещения Господня, 19 января, после праздного богослужения. Водосвятие в оба дня проводят одинаковым чином – его называют Великая агиасма, что означает на греческом "святыня". Пост в Крещенский Сочельник строгий – в первый постный день после Рождества Христова верующие ничего не едят до освящения воды. А в Крещение Господне поста нет. Водосвятие по церковной традиции проводят и на близлежащих источниках, в том числе и в специальной проруби – ее прорубают в толще льда и называют иорданью. Купание в освещенной проруби остается главной традицией на Крещение. Традиции и обычаи В Крещенский Сочельник, традиции и обычаи которого возникли в глубокой древности, заканчивался период свободного разгула потусторонних сил в мире людей. Злые силы в Крещенский Сочельник, как верили в народе, становились особенно опасными, поэтому люди старались от них защититься испробованными народными средствами. По традиции к празднику тщательно готовились. По обычаю в Крещенский Сочельник наводили порядок в домах и хлеву, старательно выметая сор из всех углов, так как считали, что там могут прятаться черти. Затем по традиции в доме, хозяйственных постройках и во дворе все углы, где могла спрятаться нечисть, кропили Святой водой, рисовали мелом кресты и окуривали ладанным дымом. С первой звездой по традиции садились за праздничный стол, за которым по обычаю собиралась вся семья, как и в Рождественский Сочельник. На ужин в Крещенский Сочельник по обычаю подавали только постные блюда – рыбу, блины, вареники, каши и овощи. После праздничного ужина по традиции складывали все ложки в одну миску и накрывали ее хлебом, чтобы год был на зерновые урожайным. В старину люди верили, что в ночь на Крещение Господне животные могли говорить на человеческом языке, поэтому в Крещенский Сочельник крестьяне по обычаю прислушивались к домашней скотине, чтобы узнать свое будущее. В последнюю ночь святочных гаданий молодые проводили завершающие посиделки с играми, песнями и, конечно же, с гаданиями.По традиции девушки проводили гадания на суженного и будущее, используя свечи, зеркало, башмак и так далее. Гадания в Крещенский Сочельник, как и Рождественский, всегда считались самыми верными. В Крещенскую ночь обычно используют те же гадания, что и в Рождественскую и святочные. Способ гадания можно выбрать здесь.Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20240104/kak-gadat-na-suzhenogo-v-rozhdestvenskiy-sochelnik-2024-samye-tochnye-gadaniya-285442804.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников, гадания, крещение господне