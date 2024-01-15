https://sputnik-georgia.ru/20240115/lider-gruzinskoy-mechty-raskryl-realnuyu-tsel-vizita-v-kitay-285651715.html

Лидер "Грузинской мечты" раскрыл реальную цель визита в Китай

Лидер "Грузинской мечты" раскрыл реальную цель визита в Китай

Тбилиси и Пекин устанавливают стратегическое партнерство 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T17:07+0400

2024-01-15T17:07+0400

2024-01-15T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Власти Грузии придают большое значение развитию отношений с Китаем, визит делегации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" служит цели обеспечения надлежащего выполнения соглашения о стратегическом партнерстве между странами, заявил председатель "Грузинской мечты" и глава делегации Ираклий Кобахидзе. В рамках визита запланированы встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. По словам Кобахидзе, представители грузинской делегации уже встретились с председателем департамента международных связей Коммунистической партии Китая Лю Цзин Чао и его заместителем Сунь Хайяном, а также с руководством Центра исследований развития Госсовета. По его словам, есть много областей, где возможно углубление отношений между Грузией и Китаем. "Безусловно, важно углублять политический аспект, важно углублять экономические отношения, и это должно иметь очень конкретные ощутимые результаты. Мы придаем большое значение развитию отношений между Грузией и Китаем", – подчеркнул Кобахидзе. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января. В состав грузинской делегации входят: первый заместитель председателя парламента Георгий Вольский, зампредседателя парламента Ираклий Чиковани, председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, председатель отраслевого комитета экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани и первый зампредседателя Спорткомитета Виктор Саникидзе. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – уровень стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, европа, пекин, ираклий кобахидзе, георгий вольский, ираклий чиковани, грузинская мечта - демократическая грузия