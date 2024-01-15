https://sputnik-georgia.ru/20240115/net-nikakoy-perspektivy--deputat-o-shansakh-lelo-na-parlamentskikh-vyborakh-v-gruzii-285647955.html

Нет никакой перспективы – депутат о шансах "Лело" на парламентских выборах в Грузии

Нет никакой перспективы – депутат о шансах "Лело" на парламентских выборах в Грузии

Депутат прокомментировал прошедшие в "Лело" внутрипартийные выборы 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T14:58+0400

2024-01-15T14:58+0400

2024-01-15T15:41+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. У оппозиционной партии "Лело для Грузии" просто нет перспективы преодолеть 5-процентный барьер на предстоящих парламентских выборах и перспективы улучшить показатель, зафиксированный на предыдущих выборах, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Так депутат прокомментировал прошедшие в "Лело" внутрипартийные выборы, по итогам которых председателем политсовета "Лело" утвердили Бадри Джапаридзе, его заместителем стала Анна Нацвлишвили, а генеральным секретарем партии – Ираклий Купрадзе. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. В результате 7 декабря 2023 года Мелия объявил об уходе из партии. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>"Может оказаться определенная часть оппозиционно настроенного электората, который ("Лело" – ред.) может привлечь и, видимо, этой цели служат начатые с Мелия консультации... На самом деле, у этого политического объединения есть трудности, и я не думаю, что у него большие перспективы представить серьезно обновленную команду", – отметил Сарджвеладзе. В конце декабря 2023 года о намерении стратегического партнерства с Мелия заявил Хазарадзе. Несколькими днями ранее он назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на предстоящих парламентских выборах. Партия "Лело" Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили прийти в политику после того, как против них завели уголовное дело. По итогам парламентских выборов 2020 года партия "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора. Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве в 2008 году и приговорен к 7 годам лишения свободы, но они остались на свободе из-за истечения срока давности уголовного преследования. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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