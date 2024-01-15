https://sputnik-georgia.ru/20240115/novyy-rekord--vitse-premer-o-vneshnetorgovom-oborote-gruzii-285656892.html

Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии

Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии

Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками, считает вице-премьер 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Показатели внешнеторгового оборота Грузии рекордно высокие третий год подряд, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По информации Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот страны в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов. По словам вице-премьера, несмотря на то, что было много сложностей и были определенные задержки в конкретных отраслях, данные товарооборота дают повод надеяться, что положительные тенденции продолжатся и в 2024 году. Давиташвили связал рост внешней торговли Грузии с высокой экономической активностью. По его словам, Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками. На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные >>"Таким образом, экспортные операции достигли исторического пика. Грузия является такой свободной, открытой платформой для торговых отношений, и это позволяет нам добиться прогресса во внешней торговле", – отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на все успехи грузинской экономики, в долгосрочной перспективе страна должна быть в состоянии производить больше местной продукции, которая будет конкурентоспособной, и это также поможет ей в экспортном направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, статистика