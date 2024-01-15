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Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии
Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии
Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками, считает вице-премьер 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T22:16+0400
2024-01-15T22:16+0400
2024-01-15T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Показатели внешнеторгового оборота Грузии рекордно высокие третий год подряд, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По информации Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот страны в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов. По словам вице-премьера, несмотря на то, что было много сложностей и были определенные задержки в конкретных отраслях, данные товарооборота дают повод надеяться, что положительные тенденции продолжатся и в 2024 году. Давиташвили связал рост внешней торговли Грузии с высокой экономической активностью. По его словам, Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками. На сколько выросла внешняя торговля Грузии в 2023 году – новые данные >>"Таким образом, экспортные операции достигли исторического пика. Грузия является такой свободной, открытой платформой для торговых отношений, и это позволяет нам добиться прогресса во внешней торговле", – отметил он. Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на все успехи грузинской экономики, в долгосрочной перспективе страна должна быть в состоянии производить больше местной продукции, которая будет конкурентоспособной, и это также поможет ей в экспортном направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, леван давиташвили, статистика
экономика, грузия, новости, леван давиташвили, статистика
Новый рекорд – вице-премьер о внешнеторговом обороте Грузии
22:16 15.01.2024 (обновлено: 22:26 15.01.2024)
Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками, считает вице-премьер
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Показатели внешнеторгового оборота Грузии рекордно высокие третий год подряд, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.
По информации Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", внешнеторговый оборот страны в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов.
"С 2021 года и по настоящее время мы в третий раз имеем рекордно высокий торговый оборот в Грузии. Установлен новый рекорд по направлению внешней торговли, в 2023 году экспорт вырос на 9,1% и составил 6,1 миллиарда долларов, импорт вырос на 14% и составил 15,4 миллиарда долларов", – заявил Давиташвили.
По словам вице-премьера, несмотря на то, что было много сложностей и были определенные задержки в конкретных отраслях, данные товарооборота дают повод надеяться, что положительные тенденции продолжатся и в 2024 году.
Давиташвили связал рост внешней торговли Грузии с высокой экономической активностью.
По его словам, Грузия фактически используется международными игроками как связующее звено с различными важными экономиками и рынками.
"Таким образом, экспортные операции достигли исторического пика. Грузия является такой свободной, открытой платформой для торговых отношений, и это позволяет нам добиться прогресса во внешней торговле", – отметил он.
Вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на все успехи грузинской экономики, в долгосрочной перспективе страна должна быть в состоянии производить больше местной продукции, которая будет конкурентоспособной, и это также поможет ей в экспортном направлении.