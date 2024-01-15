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Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче
Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче
Сборные Грузии и Японии по регби встречались между собой шесть раз, в пяти матчах победителями были спортсмены из страны Восходящего солнца 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T09:41+0400
2024-01-15T09:41+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Сборная Грузии по регби 13 июля сыграет с Японией в первом тест-матче сезона, сообщает Союз регби Грузии. Матч пройдет в японском Сендае. Имена остальных соперников грузинской сборной в летних тест-матчах и даты игр будут объявлены позднее. Сборные Грузии и Японии по регби встречались между собой шесть раз. В пяти матчах сильнее оказался соперник боржгалоснеби. Самое крупное поражение от японцев грузины потерпели в июне 2018 года – 0:28. Сборная Грузии по регби может сыграть тест-матч с чемпионами мира – ЮАР >>Ранее сообщалось, что одним из соперников борджгалоснеби в тестовых встречах может стать команда чемпионов мира (ЮАР). Сборная Грузии пока дважды встречалась с ЮАР и оба раза проиграла: 19:46 – на ЧМ-2003, 9:40 – в тест-матче - 2021. Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World rugby.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, япония, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
спорт, новости, грузия, япония, юар, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
Сборная Грузии по регби сыграет в июле с Японией в тест-матче
Сборные Грузии и Японии по регби встречались между собой шесть раз, в пяти матчах победителями были спортсмены из страны Восходящего солнца
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Сборная Грузии по регби 13 июля сыграет с Японией в первом тест-матче сезона, сообщает Союз регби Грузии.
Матч пройдет в японском Сендае.
Имена остальных соперников грузинской сборной в летних тест-матчах и даты игр будут объявлены позднее.
Сборные Грузии и Японии по регби встречались между собой шесть раз. В пяти матчах сильнее оказался соперник боржгалоснеби. Самое крупное поражение от японцев грузины потерпели в июне 2018 года – 0:28.
Ранее сообщалось, что одним из соперников борджгалоснеби в тестовых встречах может стать команда чемпионов мира (ЮАР).
Сборная Грузии пока дважды встречалась с ЮАР и оба раза проиграла: 19:46 – на ЧМ-2003, 9:40 – в тест-матче - 2021.
Test-match – матч международного уровня вне рамок официальных соревнований. В отличие от товарищеских игр, результаты тест-матчей засчитываются в рейтинг World rugby.