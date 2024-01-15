https://sputnik-georgia.ru/20240115/sezonnye-virusy-atakuyut-gruziyu--kliniki-perepolneny-285643535.html
Сезонные вирусы атакуют Грузию – клиники переполнены
Сезонные вирусы атакуют Грузию – клиники переполнены
В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T12:02+0400
2024-01-15T12:02+0400
2024-01-15T12:30+0400
общество
грузия
новости
мака булеишвили
зураб азарашвили
амиран гамкрелидзе
минздрав
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Обращаемость к медицинским учреждениям в Грузии возросла из-за сезонных вирусных заболеваний, сообщает телекомпания "Рустави 2". В течение последних нескольких недель грузинские медики говорят о резком росте распространения вирусных заболеваний. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов. В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А. Высокая температура, сильные боли головы и суставов, ярко выраженная слабость – это основные симптомы, которые характерны этому вирусу. Особенно осторожными должны быть люди, которые входят в группу риска. Инфекционист призвал всех соблюдать гигиенические нормы и часто проветривать помещения. "В течение последних двух недель обращаемость возросла. Нужно отметить, что больше обращаются люди, входящие в группу риска – это лица в возрасте и другие граждане с хроническими заболеваниями", – заявила профессор Мака Булеишвили. Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>Ранее бывший главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в стране нет, но положение требует внимания. На данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа, но внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, мака булеишвили, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе, минздрав
общество, грузия, новости, мака булеишвили, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе, минздрав
Сезонные вирусы атакуют Грузию – клиники переполнены
12:02 15.01.2024 (обновлено: 12:30 15.01.2024)
В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Обращаемость к медицинским учреждениям в Грузии возросла из-за сезонных вирусных заболеваний, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В течение последних нескольких недель грузинские медики говорят о резком росте распространения вирусных заболеваний. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов.
В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А. Высокая температура, сильные боли головы и суставов, ярко выраженная слабость – это основные симптомы, которые характерны этому вирусу.
"Клиническое течение всех типов гриппа похожее. У него острое начало, высокая температура, возможно, сопровождающая болью суставов, мышц. Заболевание длится в течение пяти-семи дней, однако, в случае осложнений, может продлиться до двух-трех недель", – заявил инфекционист Александре Гогинава.
Особенно осторожными должны быть люди, которые входят в группу риска. Инфекционист призвал всех соблюдать гигиенические нормы и часто проветривать помещения.
"В течение последних двух недель обращаемость возросла. Нужно отметить, что больше обращаются люди, входящие в группу риска – это лица в возрасте и другие граждане с хроническими заболеваниями", – заявила профессор Мака Булеишвили.
Ранее бывший главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в стране нет, но положение требует внимания.
На данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа, но внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период.
Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.