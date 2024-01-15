https://sputnik-georgia.ru/20240115/sezonnye-virusy-atakuyut-gruziyu--kliniki-perepolneny-285643535.html

Сезонные вирусы атакуют Грузию – клиники переполнены

Сезонные вирусы атакуют Грузию – клиники переполнены

В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T12:02+0400

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общество

грузия

новости

мака булеишвили

зураб азарашвили

амиран гамкрелидзе

минздрав

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Обращаемость к медицинским учреждениям в Грузии возросла из-за сезонных вирусных заболеваний, сообщает телекомпания "Рустави 2". В течение последних нескольких недель грузинские медики говорят о резком росте распространения вирусных заболеваний. По их словам, больницы переполнены, особенно детские отделения. Глава Минздрава Зураб Азарашвили заявил, что ничего особенного не происходит и данная ситуация характерна сезону вирусов. В стране в основном циркулирует вирус гриппа типа А. Высокая температура, сильные боли головы и суставов, ярко выраженная слабость – это основные симптомы, которые характерны этому вирусу. Особенно осторожными должны быть люди, которые входят в группу риска. Инфекционист призвал всех соблюдать гигиенические нормы и часто проветривать помещения. "В течение последних двух недель обращаемость возросла. Нужно отметить, что больше обращаются люди, входящие в группу риска – это лица в возрасте и другие граждане с хроническими заболеваниями", – заявила профессор Мака Булеишвили. Зимы без вирусов не бывает – вирусолог об эпидемиологической ситуации в Грузии>>Ранее бывший главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что основания для паники в связи с эпидемиологической ситуацией в стране нет, но положение требует внимания. На данный момент большая часть случаев приходится на вирус гриппа, но внимания также требует респираторно-синцитиальный вирус. В этом сезоне встречаются и аденовирус, риновирус, которые всегда циркулируют в этот период. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, мака булеишвили, зураб азарашвили, амиран гамкрелидзе, минздрав