https://sputnik-georgia.ru/20240115/skolko-pensionerov-v-gruzii--poslednie-dannye--285629192.html

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Сколько пенсионеров в Грузии – последние данные

Из общего числа пенсионеров в Грузии 242,1 тысячи мужчин и 596 тысяч женщин 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии 838,1 тысячи пенсионеров получают пенсию по возрасту, согласно данным Агентства социального обслуживания Минздрава Грузии на 1 января 2024 года.По данным ведомства, в Грузии из общего числа пенсионеров 242,1 тысячи мужчин и 596 тысяч женщин. При этом основная часть пенсионеров – это лица до 75 лет.Кроме того, в Грузии проживает 11,8 тысячи пенсионеров в возрасте старше 90 лет, из которых 2,7 тысячи мужчин и 19,1 тысячи женщин. Больше всего долгожителей проживает в Тбилиси и Имерети. При этом почти четверть всех пенсионеров Грузии живет в Тбилиси, на втором месте – регион Имерети, а на третьем – регион Самегрело - Земо Сванети. Наименьшее число пенсионеров насчитывается в регионе Гурия, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми - Земо Сванети. Сколько граждан Грузии воспользовались накопительной пенсией>>На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. Размер государственной пенсии в Грузии с 1 января 2024 года составляет 315 и 415 лари, в зависимости от возраста.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 15 января – 2,6741 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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