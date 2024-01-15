https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-gruzii-uvelichilas-pomosch-dlya-lits-s-ovz-285651885.html

В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ

В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ

Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров 15.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-15T18:33+0400

2024-01-15T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ в январе 2024 года увеличилась на 50 лари и составил 390 лари, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Проект постановления правительства Грузии "Об определении социального пакета" обсудили члены кабмина на заседании правительства. Кроме того, согласно поправкам, соцпакет для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, вырос на 20 лари, в том числе для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями, от 175 лари до 195 лари. Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии >>Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров. Бюджет программы составляет примерно 46 миллионов лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, лица с овз, правительство грузии