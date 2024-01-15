https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-gruzii-uvelichilas-pomosch-dlya-lits-s-ovz-285651885.html
В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ
В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T18:33+0400
2024-01-15T18:33+0400
2024-01-15T18:33+0400
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общество
новости
лица с овз
правительство грузии
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ в январе 2024 года увеличилась на 50 лари и составил 390 лари, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Проект постановления правительства Грузии "Об определении социального пакета" обсудили члены кабмина на заседании правительства. Кроме того, согласно поправкам, соцпакет для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, вырос на 20 лари, в том числе для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями, от 175 лари до 195 лари. Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии >>Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров. Бюджет программы составляет примерно 46 миллионов лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, лица с овз, правительство грузии
грузия, общество, новости, лица с овз, правительство грузии
В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ в январе 2024 года увеличилась на 50 лари и составил 390 лари, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Проект постановления правительства Грузии "Об определении социального пакета" обсудили члены кабмина на заседании правительства.
Кроме того, согласно поправкам, соцпакет для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, вырос на 20 лари, в том числе для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями, от 175 лари до 195 лари.
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров. Бюджет программы составляет примерно 46 миллионов лари.
Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).