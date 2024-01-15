Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240115/v-gruzii-uvelichilas-pomosch-dlya-lits-s-ovz-285651885.html
В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ
В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T18:33+0400
2024-01-15T18:33+0400
грузия
общество
новости
лица с овз
правительство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262571170_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_541caacbae228c0884284e698a934a56.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ в январе 2024 года увеличилась на 50 лари и составил 390 лари, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии. Проект постановления правительства Грузии "Об определении социального пакета" обсудили члены кабмина на заседании правительства. Кроме того, согласно поправкам, соцпакет для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, вырос на 20 лари, в том числе для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями, от 175 лари до 195 лари. Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии &gt;&gt;Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров. Бюджет программы составляет примерно 46 миллионов лари. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/03/262571170_191:156:1122:854_1920x0_80_0_0_93ab066287c66fefb552ae620bcdc6ff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, общество, новости, лица с овз, правительство грузии
грузия, общество, новости, лица с овз, правительство грузии

В Грузии увеличилась помощь для лиц с ОВЗ

18:33 15.01.2024
© photo: Sputnik / StringerАкция в центре столицы Грузии в честь Международного дня людей с ОВЗ 3 декабря 2021 года
Акция в центре столицы Грузии в честь Международного дня людей с ОВЗ 3 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ в январе 2024 года увеличилась на 50 лари и составил 390 лари, сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Проект постановления правительства Грузии "Об определении социального пакета" обсудили члены кабмина на заседании правительства.
Кроме того, согласно поправкам, соцпакет для остальных лиц, относящихся к другим категориям граждан с ОВЗ, вырос на 20 лари, в том числе для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями, от 175 лари до 195 лари.
Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии >>
Увеличенным соцпакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров. Бюджет программы составляет примерно 46 миллионов лари.
Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица с в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0