https://sputnik-georgia.ru/20231203/zaschita-prav-lyudey-s-ovz-yavlyaetsya-prioritetom-dlya-vlastey-gruzii-284677805.html
Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии
Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии
Международный день лиц с ограниченными возможностями отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря 03.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-03T16:27+0400
2023-12-03T16:27+0400
2023-12-03T17:14+0400
грузия
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международный день лиц с овз
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ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Защита прав лиц с ОВЗ и интеграция их интересов в государственную политику по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности властей Грузии, говорится в сообщении, распространенном правительством. Международный день лиц с ограниченными возможностями отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года, с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения лиц с ОВЗ как в общественные структуры, так и процессы развития. Для выполнения обязательств, взятых международным и национальным законодательством, предпринимаются важные шаги как в плане координации, так и в плане улучшения предоставления услуг и их доступности. Стоит отметить, что в 2023 году государство представило в Комитет ООН доклад о правах лиц с ОВЗ, в котором описывается их правовой статус в стране. После этого комитет дал рекомдации грузинским властям. "Межведомственный координационный комитет по реализации Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями правительства Грузии, созданный по инициативе премьер-министра в 2021 году, продолжит содействовать и координировать реализацию рекомендаций, полученных от комитета совместно с Консультативным советом людей с ограниченными возможностями", – говорится сообщении. Какие программы осуществляет мэрия Тбилиси для лиц с ОВЗ? >>Согласно Закону Грузии "О правах людей с ограниченными возможностями", государственные учреждения продолжают разрабатывать и реализовывать годовые планы действий совместно с организациями, работающими над правами людей с ограниченными возможностями. Правительство Грузии в сентябре 2023 года утвердило вторую национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, уже 23 марта 2023 года стратегия была одобрена парламентом. Этот всеобъемлющий документ включает в себя все основные права и свободы, а также фокусируется на защите прав уязвимых групп. В вышеупомянутых программных документах предусмотрены задачи, обеспечивающие равенство и доступность лиц с ограниченными возможностями, в частности, подчеркнуты потребности и проблемы женщин с ограниченными возможностями и лиц с ограниченными возможностями, проживающих в регионах. В Грузии увеличится помощь для лиц с ОВЗ >>Государство продолжает заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойную жизнь, отмечено в сообщении. Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, оон, лица с овз, международный день лиц с овз, правительство грузии
грузия, общество, новости, оон, лица с овз, международный день лиц с овз, правительство грузии
Защита прав людей с ОВЗ является приоритетом для властей Грузии
16:27 03.12.2023 (обновлено: 17:14 03.12.2023)
Международный день лиц с ограниченными возможностями отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря
ТБИЛИСИ, 3 дек — Sputnik. Защита прав лиц с ОВЗ и интеграция их интересов в государственную политику по-прежнему остается одним из приоритетных направлений деятельности властей Грузии, говорится в сообщении, распространенном правительством.
Международный день лиц с ограниченными возможностями отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 года, с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения лиц с ОВЗ как в общественные структуры, так и процессы развития.
"В целях реализации целей и задач, обозначенных в национальной стратегии, в настоящее время ведется работа по разработке национального плана действий по защите прав человека. План действий будет охватывать 2024-2026 годы. В этих документах особое внимание уделяется правам людей с ограниченными возможностями", – говорится в сообщении.
Для выполнения обязательств, взятых международным и национальным законодательством, предпринимаются важные шаги как в плане координации, так и в плане улучшения предоставления услуг и их доступности.
Стоит отметить, что в 2023 году государство представило в Комитет ООН доклад о правах лиц с ОВЗ, в котором описывается их правовой статус в стране. После этого комитет дал рекомдации грузинским властям.
"Межведомственный координационный комитет по реализации Конвенции о правах лиц с ограниченными возможностями правительства Грузии, созданный по инициативе премьер-министра в 2021 году, продолжит содействовать и координировать реализацию рекомендаций, полученных от комитета совместно с Консультативным советом людей с ограниченными возможностями", – говорится сообщении.
Согласно Закону Грузии "О правах людей с ограниченными возможностями", государственные учреждения продолжают разрабатывать и реализовывать годовые планы действий совместно с организациями, работающими над правами людей с ограниченными возможностями.
Правительство Грузии в сентябре 2023 года утвердило вторую национальную стратегию защиты прав человека на 2022-2030 годы, уже 23 марта 2023 года стратегия была одобрена парламентом. Этот всеобъемлющий документ включает в себя все основные права и свободы, а также фокусируется на защите прав уязвимых групп.
В вышеупомянутых программных документах предусмотрены задачи, обеспечивающие равенство и доступность лиц с ограниченными возможностями, в частности, подчеркнуты потребности и проблемы женщин с ограниченными возможностями и лиц с ограниченными возможностями, проживающих в регионах.
Государство продолжает заботиться о своих гражданах и обеспечивать им достойную жизнь, отмечено в сообщении.
Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая (лица с ярко выраженными ограниченными возможностями), вторая (лица со значительно выраженными ограниченными возможностями), третья (лица в меру выраженными ограниченными возможностями) и четвертая (дети – первая, вторая, третья группы).