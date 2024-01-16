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Басилашвили начал выступление на турнире в Сандерленде с победы
Басилашвили начал выступление на турнире в Сандерленде с победы
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T21:12+0400
2024-01-16T21:12+0400
2024-01-16T21:12+0400
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грузинские теннисисты на международных турнирах
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинский теннисист, 595-й номер мирового рейтинга Николоз Басилашвили начал выступление на турнире ITF 25 000 в Сандерленде с победы. В первой встрече Басилашвили встретился с представителем страны-хозяйки Патриком Фоли. Грузинский спортсмен легко обыграл соперника в двух сетах (7:6, 6:4) и завоевал путевку в 1/8 финала. Соперником Николоза Басилашвили в 1/8 финала станет победитель пары Фаусто Тобакко (Италия) и Дан Адде (Франция), посеянный под первым номером. Басилашвили начал 2024 год с победы на международном турнире в Люксембурге >>Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место. На данный момент он находится на 596-й позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах
Басилашвили начал выступление на турнире в Сандерленде с победы
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинский теннисист, 595-й номер мирового рейтинга Николоз Басилашвили начал выступление на турнире ITF 25 000 в Сандерленде с победы.
В первой встрече Басилашвили встретился с представителем страны-хозяйки Патриком Фоли. Грузинский спортсмен легко обыграл соперника в двух сетах (7:6, 6:4) и завоевал путевку в 1/8 финала.
Соперником Николоза Басилашвили в 1/8 финала станет победитель пары Фаусто Тобакко (Италия) и Дан Адде (Франция), посеянный под первым номером.
Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре.
За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16-е место. На данный момент он находится на 596-й позиции в классификации.
С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.