https://sputnik-georgia.ru/20240116/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-bolee-chem-na-30-chasov-285689298.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на 30 часов

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на 30 часов

Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T19:37+0400

2024-01-16T19:37+0400

2024-01-16T19:37+0400

грузия

новости

общество

georgian water and power

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249713389_0:221:3072:1949_1920x0_80_0_0_5b059bf4a562ee1ce866b2adcdc2e84e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power 17 января проведет необходимые коммутационные работы на магистральном водопроводе в районе Диди Дигоми, из-за чего жители Ваке-Сабуртало, Мтацминда и Крцаниси останутся без воды более чем на 30 часов, информацию распространяет GWP. Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи и проведут их в интенсивном режиме до 08:00 утра 18 января. Так, без воды останется часть жителей проспекта Чавчавадзе и Казбеги, Кутателадзе, Кекелидзе, Барнова, Палиашвили, Абашидзе, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Бердзенишвили, Кавсадзе, Тактакишвили, Атени, Кипшидзе, Цкнети и прилегающих улиц.Сеть водоснабжения Грузии будет улучшена – планы нового инвестора >>Часть проспекта Важа-Пшавела и Казбеги, Пекина, Картозия, Панаскертели-Цицишвили, Долидзе, Баланчивадзе, Икалто, Костава, Алексидзе, Бочоришвили. Жители ряда улиц в районах Ваке и Мтацминда останутся без воды до 16:00 18 января. Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси