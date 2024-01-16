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Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на 30 часов
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на 30 часов
Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T19:37+0400
2024-01-16T19:37+0400
2024-01-16T19:37+0400
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georgian water and power
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power 17 января проведет необходимые коммутационные работы на магистральном водопроводе в районе Диди Дигоми, из-за чего жители Ваке-Сабуртало, Мтацминда и Крцаниси останутся без воды более чем на 30 часов, информацию распространяет GWP. Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи и проведут их в интенсивном режиме до 08:00 утра 18 января. Так, без воды останется часть жителей проспекта Чавчавадзе и Казбеги, Кутателадзе, Кекелидзе, Барнова, Палиашвили, Абашидзе, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Бердзенишвили, Кавсадзе, Тактакишвили, Атени, Кипшидзе, Цкнети и прилегающих улиц.Сеть водоснабжения Грузии будет улучшена – планы нового инвестора >>Часть проспекта Важа-Пшавела и Казбеги, Пекина, Картозия, Панаскертели-Цицишвили, Долидзе, Баланчивадзе, Икалто, Костава, Алексидзе, Бочоришвили. Жители ряда улиц в районах Ваке и Мтацминда останутся без воды до 16:00 18 января. Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
грузия, новости, общество, georgian water and power, тбилиси
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды более чем на 30 часов
Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power 17 января проведет необходимые коммутационные работы на магистральном водопроводе в районе Диди Дигоми, из-за чего жители Ваке-Сабуртало, Мтацминда и Крцаниси останутся без воды более чем на 30 часов, информацию распространяет GWP.
Технические бригады компании начнут работы по переключению на вновь измененном участке дорожной сети 17 января в 01:00 ночи и проведут их в интенсивном режиме до 08:00 утра 18 января.
Так, без воды останется часть жителей проспекта Чавчавадзе и Казбеги, Кутателадзе, Кекелидзе, Барнова, Палиашвили, Абашидзе, Аракишвили, Рамишвили, Мосашвили, Бердзенишвили, Кавсадзе, Тактакишвили, Атени, Кипшидзе, Цкнети и прилегающих улиц.
Часть проспекта Важа-Пшавела и Казбеги, Пекина, Картозия, Панаскертели-Цицишвили, Долидзе, Баланчивадзе, Икалто, Костава, Алексидзе, Бочоришвили.
Жители ряда улиц в районах Ваке и Мтацминда останутся без воды до 16:00 18 января.
Компания Georgia Water and Power заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщения.