https://sputnik-georgia.ru/20231205/set-vodosnabzheniya-gruzii-budet-uluchshena--plany-novogo-investora-284728812.html

Сеть водоснабжения Грузии будет улучшена – планы нового инвестора

Сеть водоснабжения Грузии будет улучшена – планы нового инвестора

Хотя инфраструктура улучшилась после приватизации, все еще необходимы крупные инвестиции для модернизации сети, заявил региональный директор Aqualia 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T21:19+0400

2023-12-05T21:19+0400

2023-12-05T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Испанская компания Aqualia, владеющая водораспределительной компанией Тбилиси Georgian Water and Power (GWP), намерена внедрить высокие стандарты в сфере водоснабжения Грузии, сообщает Первый канал. В ноябре компания завершила аудит инфраструктуры и эксплуатационных систем водоснабжения, по итогам которого представила 10-летний план развития, целью которого является создание сервиса, соответствующего европейским стандартам. По его словам, в сфере водоснабжения Грузии еще многое предстоит сделать. "Хотя инфраструктура улучшилась после приватизации, все еще необходимы крупные инвестиции для модернизации сети, чтобы должным образом удовлетворить потребности населения самой динамичной столицы на Кавказе", — сказал он. Как отметил Бофили, для достижения этой цели Aqualia сделает соответствующие инвестиции, внедрит эффективные процессы с профессиональной и опытной командой, чье призвание – служить обществу. Какие проблемы у Тбилисской водораспределительной компании – итоги аудита >>"С целью оптимального управления предпримет все необходимые действия для удовлетворения потребностей современного общества в одной из важнейших услуг, что станет еще одним важным успехом на пути развития страны и ее вступления в Европейский Союз", – сказал Бофили. План по улучшению систем водоснабжения Как ранее заявил новый генеральный директор Georgian Water and Power Хосе Мигель Сантос, системы водоснабжения и водоотведения Тбилиси, Рустави и Мцхета находятся в критическом состоянии и требуют немедленного реагирования – разработки долгосрочного плана развития и масштабных инвестиций. В рамках реализации плана будет сокращено количество аварий на водопроводно-канализационной сети, сократится продолжительность ограничений водоснабжения и площадь отключения, увеличится индекс обновления сетей, так как также повысится операционная эффективность, а потребительские услуги будут упрощены и оцифрованы. На данном этапе у компании уже есть конкретные краткосрочные и долгосрочные планы действий как в инфраструктурном, так и в оперативном направлениях. Новая компания, управляющая GWP, представила план работы >>По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тысячи км и 1,5 тыс. км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена, прежде всего, возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. Систему водоснабжения Тбилиси планируется полностью обновить >>На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км). В январе 2022 года Aqualia купила 80% акций в дочерней компании Georgia Global Utilities, владеющей тбилисской водораспределительной компанией Georgia Water & Power (GWP), стоимостью 180 миллионов долларов. Компания управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. Aqualia на данный момент является крупнейшим отраслевым инвестором в Грузии и одним из мировых лидеров в сфере водоснабжения. Работы по улучшению водоснабжения Рустави продлятся до февраля 2024 года >>Согласно последнему рейтингу Global Water Intelligence (март 2021 г.), Aqualia является четвертой по величине компанией по управлению водными ресурсами в Европе и девятой в мире по численности обслуживаемого населения. В настоящее время Aqualia обслуживает около 30 миллионов человек в 17 странах: Алжире, Арабских Эмиратах, Колумбии, Чили, Чехии, Эквадоре, Египте, Франции, Италии, Мексике, Омане, Португалии, Катаре, Румынии, Саудовской Аравии, Испании и Тунисе. В 2020 финансовом году выручка компании составила 1,2 миллиарда евро, а бизнес-портфель – более 15 миллиардов евро. Капитал компании принадлежит группе по обслуживанию граждан FCC (51%) и австралийскому этическому фонду IFM Investors (49%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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georgian water and power, грузия, экономика, новости, общество, тбилиси, рустави, мцхета