https://sputnik-georgia.ru/20240116/eto-ochen-khoroshiy-shag---ekspert-o-finansirovanii-preparatov-dlya-grazhdan-gruzii-285691914.html
Это очень хороший шаг - эксперт о финансировании препаратов для граждан Грузии
Это очень хороший шаг - эксперт о финансировании препаратов для граждан Грузии
Государство должно заниматься именно такими проектами, а не хвастаться тем, что оштрафовало на 58 миллионов фармкомпании, считает эксперт 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T22:32+0400
2024-01-16T22:32+0400
2024-01-16T22:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Государственная программа бесплатных медикаментов для граждан с хроническими заболеваниями является важным шагом в сфере здравоохранения страны, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik-Грузия эксперт по вопросам здравоохранения, бывший глава Агентства здоровья и соцпрограмм Минздрава Вато Сургуладзе. Правительство Грузии с января этого года начало программу бесплатных медикаментов для лиц с хроническими заболеваниями. Медикаменты бесплатно будут выдаваться в течение всего года. Сургуладзе уверен, что правительство должно помогать гражданам с тяжелыми заболеваниями – это как онкозаболевания, так и такие заболевания, как Бехтерева, склеродермия, красная волчанка и все системные заболевания, лечение которых дорогое. "Государство должно заниматься именно такими проектами, а не хвастаться тем, что оштрафовало на 58 миллионов фармкомпании, которые возместят себе эти деньги из наших же карманов", - отметил Сургуладзе. В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Данный проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения. Реформа референтных цен на лекарства в Грузии провалилась – мнение эксперта >>Программа включает финансирование лекарств для лечения следующих хронических заболеваний: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии. Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи). Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, вато сургуладзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, вато сургуладзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии
Это очень хороший шаг - эксперт о финансировании препаратов для граждан Грузии
Государство должно заниматься именно такими проектами, а не хвастаться тем, что оштрафовало на 58 миллионов фармкомпании, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Государственная программа бесплатных медикаментов для граждан с хроническими заболеваниями является важным шагом в сфере здравоохранения страны, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik-Грузия эксперт по вопросам здравоохранения, бывший глава Агентства здоровья и соцпрограмм Минздрава Вато Сургуладзе.
Правительство Грузии с января этого года начало программу бесплатных медикаментов для лиц с хроническими заболеваниями. Медикаменты бесплатно будут выдаваться в течение всего года.
"Это очень хороший шаг. Хорошо, что правительство начало осуществлять эту программу. Недавно ко мне обратился молодой человек с заболеванием Бехтерева, платил тысячу лари за одну таблетку в месяц. Европейский медикамент исчез с рынка, зашел турецкий. Теперь ему нужно по три таблетки в месяц и стоит три тысячи лари. Вот эта программа особенно важна для таких людей", - заявил Сургуладзе.
Сургуладзе уверен, что правительство должно помогать гражданам с тяжелыми заболеваниями – это как онкозаболевания, так и такие заболевания, как Бехтерева, склеродермия, красная волчанка и все системные заболевания, лечение которых дорогое.
"Государство должно заниматься именно такими проектами, а не хвастаться тем, что оштрафовало на 58 миллионов фармкомпании, которые возместят себе эти деньги из наших же карманов", - отметил Сургуладзе.
В Грузии 400 тысяч пенсионеров с хроническими заболеваниями. Данный проект осуществляется в рамках программы всеобщего здравоохранения.
Программа включает финансирование лекарств для лечения следующих хронических заболеваний: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, щитовидной железы, диабета второго типа, болезни Паркинсона, эпилепсии.
Нужные медикаменты в течение всего года бесплатно получат социально незащищенные лица, рейтинговые баллы которых не превышают ста тысяч, пенсионеры, ветераны, лица с ограниченными возможностями, а также население, проживающее на линии территорий, неподконтрольных властям Грузии (в районах Гори, Хашури, Каспи, Карели, Душети, Сачхере, Зугдиди, Местии, Цаленджихи).
Для получения медикаментов пациенты должны обратиться к семейному врачу.