https://sputnik-georgia.ru/20240116/reforma-referentnykh-tsen-na-lekarstva-v-gruzii-provalilas--mnenie-eksperta-285690061.html

Реформа референтных цен на лекарства в Грузии провалилась – мнение эксперта

Реформа референтных цен на лекарства в Грузии провалилась – мнение эксперта

Программа референтных цен хорошо работает в тех странах, где продаются лекарства только хорошего качества, заявил эксперт 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T20:47+0400

2024-01-16T20:47+0400

2024-01-16T20:47+0400

грузия

новости

общество

вато сургуладзе

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/18/249274108_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ff80dfddb7c44f5df64b5e170ed9e201.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Реформа референтных цен в Грузии провалилась, поскольку данная модель не подходит той системе, которая на данный момент есть в стране, заявил в эксклюзивном интервью Sputnik-Грузия эксперт по вопросам здравоохранения, бывший глава Агентства здоровья и соцпрограмм Минздрава Вато Сургуладзе. Максимальные границы цен, или иначе референтные цены, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости. Эксперт уверен, что программа референтных цен хорошо работает в тех странах, где продаются лекарства только хорошего качества, где медикаменты оплачиваются или страховыми компаниями, или же соответствующими госпрограммами. Например, как в Германии. "Фармкомпании – это обычный бизнес-сектор, а не организация социального благополучия. После торговли оружием фармкомпании имеют самый большой доход в мире", – отметил Сургуладзе. Сургуладзе отметил, что у фармкомпаний довольно большие расходы – транспортировка, ввоз, налоги, складирование товара в оптовых компаниях. Соответственно, растет и цена. Почему некоторые лекарства в Армении дороже, чем в Грузии? Пояснила министр >>Что касается примера Турции, то, по словам Сургуладзе, в этой стране часть суммы гражданам на лекарства оплачивает государство. Помимо этого, Турция сама производит медикаменты, и, следовательно, цены более низкие. Но даже несмотря на такие условия, турки с первого января увеличили цены на лекарства на 25%, потому что поняли, что не смогут так работать, подчеркнул Сургуладзе. "Можно сказать, что реформа референтных цен в Грузии провалилась. Качественные медикаменты исчезли с рынка, зато процветает черный рынок, где любой препарат можно купить в два-три раза дороже, только не понятно, в каких они условиях хранятся", – отметил Сургуладзе. Сургуладзе пояснил, что подобное произошло и в Молдове, и Азербайджане, и Казахстане. Антимонопольная служба Грузии проведет расследование роста цен на лекарства >>"То есть мы берем европейскую модель, но не можем управлять системой качества медикаментов. У нас полно индийских, китайских, египетских, украинских некачественных препаратов, и говорим о референтных ценах… Мы взяли цены Македонии, Латвии, Болгарии и на этом построили систему референтных цен. Нельзя этого делать потому, что у нас нет стандартов ЕС в этом направлении, когда будут, тогда можно думать о референтных ценах", – отметил Сургуладзе. В Грузии четыре основных игрока, которые занимают 82% всего фармрынка страны, и их нужно не штрафовать, а сесть с ними за стол переговоров и договориться о конкретной стратегии совместной работы, уверен эксперт. На вопрос, насколько эффективно сможет контролировать качество медикаментов новая гослаборатория лекарств, которая открылась в Грузии в мае 2023 года, Сургуладзе ответил, что ей будет очень сложно, поскольку проверка одного медикамента стоит больше десяти тысяч евро, а таких затрат в бюджете Минздрава нет. Крупнейшие фармкомпании Грузии оштрафовали почти на 53 млн лари>>В том случае, если проверку качества медикаментов потребуют от тех компаний, которые завозят лекарства в страну, то цены возрастут еще больше, подчеркнул Сургуладзе. Эксперт уверен, что для того, чтобы в стране были качественные европейские и американские медикаменты, государство обязательно должно софинансировать часть суммы гражданам. Это должны быть пенсионеры, лица с ОВЗ, дети и подростки до 18 лет, военные и так далее. "Родители не должны сидеть и бояться, что в случае болезни они не смогут купить ребенку качественный препарат. Когда в Грузии заговорили о референтных ценах, я сразу сказал, что в нашей стране пока это не получится. Сказал, что появится черный рынок, исчезнут качественные медикаменты и цены упадут не более чем на 10%, а бизнес всегда найдет выход", – заключил Сургуладзе. Самые тяжелые пациенты оставались без лекарств – министр о скандале с ценами в Грузии >>Профессор Вато Сургуладзе в течение многих лет занимал руководящие посты в сфере здравоохранения Грузии. Он возглавлял Агентство здоровья и социальной защиты Минздрава Грузии, был директором "Тбилисской центральной больницы", исполнительным директором клиники имени Патаркацишвили, административным директором клиники "Медула", исполнительным директором роддома Рустави, гендиректором "Реферальной больницы", работал врачом-эндокринологом, главврачом компаний семейных врачей, основал медслужбу 009. На данный момент является деканом школы медицины и здравоохранения Кавказского университета. Реформа в Грузии и скандал с ценами Борьба с завышенными ценами в Грузии началась после исследования Национального агентство конкуренции, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Скандал с ценами на лекарства в Грузии – новый комментарий министра >>Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, они будут оштрафованы. На первом этапе реформа позволила сократить цены на медикаменты на 40%. В середине декабря Минздрав Грузии в очередной раз обвинил ряд грузинских фармкомпаний в искусственном завышении цен на медикаменты и ограничении крупными компаниями возможности для здоровой конкуренции на рынке, после чего обратился к Агентству конкуренции с просьбой изучить данный вопрос. Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с "потолком цен" >>В заявлении Минздрава говорилось, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раза дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами. По оценке Агентства конкуренции, данное действие считается тяжелой формой нарушения законодательства. Несколько фармкомпаний были оштрафованы на несколько десятков тысяч лари за нарушение. Они обжаловали решение Агентства конкуренции в суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, вато сургуладзе, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии