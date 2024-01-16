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Госсекретарь США прогнозирует рост цен на еду и энергию из-за ситуации в Красном море

Госсекретарь США прогнозирует рост цен на еду и энергию из-за ситуации в Красном море

Кроме того, госсекретарь выступил с обвинениями в адрес России из-за конфликта на Украине, увязав его с повышением продовольственных цен 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T22:07+0400

2024-01-16T22:07+0400

2024-01-16T22:16+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Атаки правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) на торговые суда в Красном море ведут к росту стоимости продовольствия и энергии в мире, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на форуме в Давосе. Его слова приводят РИА Новости.Кроме того, госсекретарь выступил с обвинениями в адрес России из-за конфликта на Украине, увязав его с повышением продовольственных цен.По словам Блинкена, США интенсивно работают над преодолением продовольственного кризиса и поддержкой населения, сильнее всего пострадавшего от роста цен на еду.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли удары по объектам правящего на севере Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов). Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть.Эрдоган: Запад стремится сделать Красное море "кровавым" >>Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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