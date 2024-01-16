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Как искусственный интеллект повлияет на рабочие места в мире – прогноз главы МВФ

Как искусственный интеллект повлияет на рабочие места в мире – прогноз главы МВФ

Глава МВФ признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T18:07+0400

2024-01-16T18:07+0400

2024-01-16T18:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами – 26%, пишет Георгиева. Она признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время Георгиева отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости. По ее оценке, рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий ИИ, что в то же время угрожает ростом глобального неравенства между странами. Будет понимать Вселенную: новая компания Маска будет обучать ИИ через Twitter >>"Чистый эффект предсказать трудно, поскольку ИИ будет проходить через экономики множеством способов. С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества", – указала она. Также среди угроз применения ИИ Георгиева подчеркнула возможный рост социальной напряженности, который необходимо предотвратить законодателям в своих странах, создавая специальные программы для рабочих, подверженных негативному влиянию данной технологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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