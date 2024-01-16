https://sputnik-georgia.ru/20240116/kak-meriya-tbilisi-reshit-problemu-iz-za-podryadchikov-na-prospekte-tsereteli--285687981.html
Как мэрия Тбилиси решит проблему из-за подрядчиков на проспекте Церетели?
Как мэрия Тбилиси решит проблему из-за подрядчиков на проспекте Церетели?
Новые договоры о проведении работ на проспекте Церетели будут подписаны не позднее чем завтра 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T17:45+0400
2024-01-16T17:45+0400
2024-01-16T18:08+0400
грузия
ираклий бенделиани
тбилиси
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси после расторжения договоров с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы на проспекте Церетели, в ускоренном порядке ищет альтернативные компании, чтобы открыть движение в оговоренные сроки – к концу января 2024 года, заявил заммэра Ираклий Бенделиани. О расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта Церетели в Тбилиси, стало известно 16 января. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Срок, о котором ранее сообщили жителям Тбилиси, не будет перенесен, работы завершатся к концу января, и движение будет восстановлено в обоих направлениях, подчеркнул заммэра. Мэрия Тбилиси уже объявила о новом упрощенном тендере на восстановление проспекта. Его стоимость составляет 17,7 миллиона лари. Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели>>По словам Бенделиани, компании-подрядчики обязаны исправить некачественно выполненные работы и привести их в соответствие с нормами, предусмотренными законом, после чего муниципалитет выплатит соответствующую сумму за выполненную работу. Бенделиани пояснил, что бюджет, выделенный на восстановление проспекта Церетели, не увеличится. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 20 мая 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов). Восстановление проспекта Церетели ведется по трем лотам: по двум стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов) работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, ираклий бенделиани, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, ираклий бенделиани, тбилиси, мэрия тбилиси
Как мэрия Тбилиси решит проблему из-за подрядчиков на проспекте Церетели?
17:45 16.01.2024 (обновлено: 18:08 16.01.2024)
Новые договоры о проведении работ на проспекте Церетели будут подписаны не позднее чем завтра
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси после расторжения договоров с подрядчиками, осуществляющими ремонтные работы на проспекте Церетели, в ускоренном порядке ищет альтернативные компании, чтобы открыть движение в оговоренные сроки – к концу января 2024 года, заявил заммэра Ираклий Бенделиани.
О расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта Церетели в Тбилиси, стало известно 16 января. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.
"Сейчас идет поиск альтернативных компаний в ускоренном порядке. Поскольку мы взяли на себя обязательства перед гражданами, что движение по проспекту Церетели должно быть открыто до конца января, переговоры ведутся в ускоренном режиме. Не позднее следующего дня договоры будут подписаны и работы продолжатся без задержек", – сказал Бенделиани.
Срок, о котором ранее сообщили жителям Тбилиси, не будет перенесен, работы завершатся к концу января, и движение будет восстановлено в обоих направлениях, подчеркнул заммэра.
Мэрия Тбилиси уже объявила о новом упрощенном тендере на восстановление проспекта. Его стоимость составляет 17,7 миллиона лари.
По словам Бенделиани, компании-подрядчики обязаны исправить некачественно выполненные работы и привести их в соответствие с нормами, предусмотренными законом, после чего муниципалитет выплатит соответствующую сумму за выполненную работу.
Бенделиани пояснил, что бюджет, выделенный на восстановление проспекта Церетели, не увеличится.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались 20 мая 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов).
Восстановление проспекта Церетели ведется по трем лотам: по двум стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов) работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).