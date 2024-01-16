https://sputnik-georgia.ru/20240116/pensii-silovikam-podnimut-s-1-maya-naskolko-stoit-zhdat-rosta-285692172.html

Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста

Пенсии силовикам поднимут с 1 мая: на сколько стоит ждать роста

Максимальный размер компенсаций для силовиков увеличится с 560 до тысячи лари, при этом размер будет зависеть от чина силовика 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T23:13+0400

2024-01-16T23:13+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Пенсии и компенсации силовикам поднимут с 1 мая, так как инициатива должна быть принята парламентом Грузии, говорится в заявлении МВД. С инициативой поднятия размера компенсации, выдаваемой силовикам,выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в конце 2023 года. Максимальный размер компенсаций для силовиков увеличится с 560 до тысячи лари. При этом размер будет зависеть от чина силовика. В Грузии выросли пенсии >>Для младших специалистов к компенсации добавится 5 лари вместо 2, для специалистов среднего звена, а также офицеров от младшего лейтенанта до капитана – 10 лари вместо 5, для высшего звена и майоров и полковников – 15 лари вместо 10, а для высших специалистов и генералов надбавка составит 25 лари вместо 15. В случае смерти при исполнении, а также при спасении жизни других людей семья силовика получит одноразовую компенсацию в размере 100 тысяч лари, а пенсия при потере кормильца в случае сотрудников полиции составит 1,2 тысячи лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 января составляет 2,6582 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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