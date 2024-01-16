https://sputnik-georgia.ru/20240116/politicheskie-sily-protivostoyaschie-tserkvi-ne-budut-imet-uspekh-na-vyborakh--kobakhidze-285688476.html

Политические силы, противостоящие церкви, не будут иметь успех на выборах – Кобахидзе

Политические силы, противостоящие церкви, не будут иметь успех на выборах – Кобахидзе

Деятельность "радикальной оппозиции" направлена против государства и церкви, уверен политик 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T18:50+0400

2024-01-16T18:50+0400

2024-01-16T18:50+0400

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тбилиси

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Политические силы, которые напрямую противостоят грузинскому государству и Грузинской церкви, не будут иметь шансов на успех на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе журналистам. Парламентские выборы, намеченные на 26 октября 2024 года, пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По его словам, деятельность "радикальной оппозиции" направлена против государства и церкви.Представители "Грузинской мечты" называют "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "За Грузию", "Стратегию Агмашенебели" и "Дроа" коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией". "Это не ново. Мы все эти годы видели, что деятельность этих людей, радикальной оппозиции, коллективного "Национального движения" направлена непосредственно против государства, против церкви и против всего, на чем стоит наша грузинская идентичность. Это одна из основных линий и основных направлений их политики", – заявил Кобахидзе. Фальсификаторы №1 требуют в Грузии нормальных выборов – депутат>>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение