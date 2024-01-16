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Премьер Грузии примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
Премьер Грузии примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
Запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T12:21+0400
2024-01-16T12:21+0400
2024-01-16T12:30+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присоединится к работе 54-го по счету ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском городе в Давосе, сообщает телеканал "Рустави 2". В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Уже известно, что запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях. Как отметил Давиташвили, в Давосе пройдет очень широкий спектр встреч, о которых уже известно заранее. "Параллельно с этим могут быть проведены дополнительные встречи. Мы надеемся, что эти встречи будут продуктивными, и ведущие компании примут решение об инвестировании в Грузию", – отметил министр. Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку>>Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, давос, леван давиташвили, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
12:21 16.01.2024 (обновлено: 12:30 16.01.2024)
Запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили присоединится к работе 54-го по счету ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском городе в Давосе, сообщает телеканал "Рустави 2
".
В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Уже известно, что запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях.
"В последние годы Давос стал, наряду с экономической, важной политической платформой. Поэтому участие в Давосе на высоком уровне очень важно для известности и репутации страны", – заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
Как отметил Давиташвили, в Давосе пройдет очень широкий спектр встреч, о которых уже известно заранее.
"Параллельно с этим могут быть проведены дополнительные встречи. Мы надеемся, что эти встречи будут продуктивными, и ведущие компании примут решение об инвестировании в Грузию", – отметил министр.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.