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Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку – СМИ
Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку – СМИ
В результате взрыва погибли семеро, пострадали – 24 человека 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T10:42+0400
2024-01-16T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Гражданин Грузии погиб в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате взрыва и возникшего затем пожара, по последним данным, погибли семь человек. МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших. По имеющейся информации, 35-летний гражданин Грузии приехал в Баку на заработки. Другие подробности на данный момент неизвестны. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности" и "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". В Генпрокуратуре Азербайджана создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС. Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, азербайджан, баку
Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку – СМИ
10:42 16.01.2024 (обновлено: 11:54 16.01.2024)
В результате взрыва погибли семеро, пострадали – 24 человека
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Гражданин Грузии погиб в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщает телекомпания "Рустави 2".
В результате взрыва и возникшего затем пожара, по последним данным, погибли семь человек. МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших.
По имеющейся информации, 35-летний гражданин Грузии приехал в Баку на заработки. Другие подробности на данный момент неизвестны.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности" и "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц".
В Генпрокуратуре Азербайджана создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС. Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.