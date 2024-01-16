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Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку – СМИ

Гражданин Грузии погиб при взрыве в мебельном цехе в Баку – СМИ

В результате взрыва погибли семеро, пострадали – 24 человека 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Гражданин Грузии погиб в результате взрыва в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку 15 января, сообщает телекомпания "Рустави 2". В результате взрыва и возникшего затем пожара, по последним данным, погибли семь человек. МЧС Азербайджана также сообщает о 24 пострадавших. По имеющейся информации, 35-летний гражданин Грузии приехал в Баку на заработки. Другие подробности на данный момент неизвестны. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности" и "Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц". В Генпрокуратуре Азербайджана создана совместная следственная группа, состоящая из следователей прокуратуры и сотрудников МЧС. Расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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