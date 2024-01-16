https://sputnik-georgia.ru/20240116/skolko-deneg-perechislili-migranty-v-gruziyu-v-2023-godu--novaya-statistika-285659517.html

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2023 году – новая статистика

Сколько денег перечислили мигранты в Грузию в 2023 году – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за 2023 год лидером является Россия 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T09:01+0400

2024-01-16T09:01+0400

2024-01-16T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за 2023 год снизился на 5,7% по сравнению с 2022 годом и составил 4 123,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Объем денежных переводов за 2022 год составлял 4 372,4 миллиона долларов, что является историческим максимумом.По объему денежных переводов в Грузию за 2023 год лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 523,4 миллиона долларов – 36,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в декабреДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в декабре 2023 года снизились на 42,4% по сравнению с декабрем 2022 года и составили 308,3 миллиона долларов.В декабре из России перечислено 70,6 миллиона долларов – 22,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в декабре 2023 года поступило денежных переводов на 77,8% меньше, чем за тот же период 2022 года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ декабре из Грузии за границу перевели 34 миллиона долларов, что на 0,6% больше, чем за тот же месяц 2022 года.Нацбанк Грузии намерен оцифровать денежные переводы >>За 2023 год из Грузии за границу перевели 355,9 миллиона долларов, что на 3,6% больше, чем за 2022 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы