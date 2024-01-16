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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году?

Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году?

Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T14:30+0400

2024-01-16T14:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году, и на 15% больше? чем в 2019 году, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.По информации агентства, показатели пассажиропотока превысили данные за 2019 год, периода до пандемии COVID-19. Впервые в истории Грузии в 2019 году иностранцы посетили Грузию 9,3 миллиона раз.В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Кутаисский аэропорт в 2023 году превысил показатели 2019 года на 91%, а показатель восстановления пассажиропотока в аэропорту Батуми составил – 99,58%.Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети) обслужил 10 217 пассажиров, что на 9% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2022 году, и на 18% больше, чем до пандемии в 2019 году.Аэропорт Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) принял 2 225 пассажиров, что на 16% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2022 году, и на 13% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари (близ Тбилиси) увеличился на 35%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года аэропорт обслужил на 16% меньше пассажиров – 14 789.Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси>>Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23%, и на 8% по сравнению с 2019 годом.По состоянию на январь 2024 года, в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 21% рынка и перевезла 1 270 737 пассажиров.В десятку также входят Fly Dubai с долей рынка 4%, а также El Al Israel Airlines, Belavia, Israir и Air Arabia, которые занимают по 3% рынка Грузии.Кроме того, в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 58%, а по сравнению с 2019 годом – на 65%. Всего в прошлом году зафиксировано 232 491 единица перелетов. В 2023 году объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 19168,547 тонны. По сравнению с 2022 годом грузооборот увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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