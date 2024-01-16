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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году?
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году?
Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T14:30+0400
2024-01-16T15:25+0400
грузия
туризм
экономика
агентство гражданской авиации
тбилисский международный аэропорт
батуми
тбилиси
кутаиси
кутаисский международный аэропорт
аэропорт батуми
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году, и на 15% больше? чем в 2019 году, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.По информации агентства, показатели пассажиропотока превысили данные за 2019 год, периода до пандемии COVID-19. Впервые в истории Грузии в 2019 году иностранцы посетили Грузию 9,3 миллиона раз.В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Кутаисский аэропорт в 2023 году превысил показатели 2019 года на 91%, а показатель восстановления пассажиропотока в аэропорту Батуми составил – 99,58%.Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети) обслужил 10 217 пассажиров, что на 9% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2022 году, и на 18% больше, чем до пандемии в 2019 году.Аэропорт Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) принял 2 225 пассажиров, что на 16% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2022 году, и на 13% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари (близ Тбилиси) увеличился на 35%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года аэропорт обслужил на 16% меньше пассажиров – 14 789.Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси&gt;&gt;Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23%, и на 8% по сравнению с 2019 годом.По состоянию на январь 2024 года, в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 21% рынка и перевезла 1 270 737 пассажиров.В десятку также входят Fly Dubai с долей рынка 4%, а также El Al Israel Airlines, Belavia, Israir и Air Arabia, которые занимают по 3% рынка Грузии.Кроме того, в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 58%, а по сравнению с 2019 годом – на 65%. Всего в прошлом году зафиксировано 232 491 единица перелетов. В 2023 году объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 19168,547 тонны. По сравнению с 2022 годом грузооборот увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, батуми, тбилиси, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, аэропорт батуми
грузия, туризм, экономика, агентство гражданской авиации, тбилисский международный аэропорт, батуми, тбилиси, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, аэропорт батуми

Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в 2023 году?

14:30 16.01.2024 (обновлено: 15:25 16.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerОпустевший международный аэропорт Тбилиси
Опустевший международный аэропорт Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Аэропорты Грузии в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году, и на 15% больше? чем в 2019 году, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
По информации агентства, показатели пассажиропотока превысили данные за 2019 год, периода до пандемии COVID-19. Впервые в истории Грузии в 2019 году иностранцы посетили Грузию 9,3 миллиона раз.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в 2023 году

Аэропорт

Кол-во пассажиров, чел.

Рост, %

Тбилиси

3 694 052

23

Кутаиси

1 671 198

110

Батуми

621 514

0.75

В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Кутаисский аэропорт в 2023 году превысил показатели 2019 года на 91%, а показатель восстановления пассажиропотока в аэропорту Батуми составил – 99,58%.
Что касается аэропортов внутреннего назначения, то аэропорт в Местиа (регион Самегрело - Земо Сванети) обслужил 10 217 пассажиров, что на 9% больше, чем количество пассажиров, перевезенных в 2022 году, и на 18% больше, чем до пандемии в 2019 году.
Аэропорт Амбролаури (регион Рача-Лечхуми - Квемо Сванети) принял 2 225 пассажиров, что на 16% меньше, чем количество пассажиров, обслуженных в 2022 году, и на 13% больше, чем количество пассажиров, принятых в 2019 году.
По сравнению с 2019 годом пассажиропоток в аэропорту Натахтари (близ Тбилиси) увеличился на 35%, а по сравнению с аналогичным периодом 2022 года аэропорт обслужил на 16% меньше пассажиров – 14 789.
Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси>>
Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23%, и на 8% по сравнению с 2019 годом.
По состоянию на январь 2024 года, в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.
По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air является лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 21% рынка и перевезла 1 270 737 пассажиров.
Топ-5 авиакомпаний на грузинском авиарынке в 2023 году

Авиакомпания

Кол-во пассажиров, чел.

Доля на рынке, %

Wizz Air Hungary

1 270 737

21

Turkish Airlines

627 078

11

Pegasus

423 655

7

Georgian Airways

326 873

5

Azerbaijan Airlines

324 044

5

В десятку также входят Fly Dubai с долей рынка 4%, а также El Al Israel Airlines, Belavia, Israir и Air Arabia, которые занимают по 3% рынка Грузии.
Кроме того, в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, уровень использования воздушного пространства Грузии увеличился на 58%, а по сравнению с 2019 годом – на 65%. Всего в прошлом году зафиксировано 232 491 единица перелетов. В 2023 году объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 19168,547 тонны. По сравнению с 2022 годом грузооборот увеличился на 6%.
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