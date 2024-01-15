https://sputnik-georgia.ru/20240115/rekordnyy-rost--novye-dannye-passazhiropotoka-v-aeroportu-kutaisi-285655116.html
Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси
Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси
В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году 15.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-15T21:01+0400
2024-01-15T21:01+0400
2024-01-15T21:01+0400
грузия
новости
экономика
кутаиси
wizz air
кутаисский международный аэропорт
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в 2023 году достиг рекордного показателя и вырос на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, прошедший год стал историческим для Международного аэропорта Кутаиси. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году. Автобусы будут курсировать из аэропорта Кутаиси в центр города с апреля 2024 года >>Кроме того, у аэропорта стремительный рост пассажиропотока наблюдается и в течение прошедшего месяца. В декабре 2023 года аэропорт обслужил 157 092 пассажира и 538 рейсов, что на 85% и на 76% соответственно больше, чем в декабре 2022 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран. В объединении отметили, что с 16 декабря прошлого года венгерский лоукостер WIZZ AIR добавил четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена. Wizz Air расширил свою базу в аэропорту Кутаиси до четырех самолетов >>Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 19 декабря авиакомпания Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, кутаиси, wizz air, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии
Рекордный рост – новые данные пассажиропотока в аэропорту Кутаиси
В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в 2023 году достиг рекордного показателя и вырос на 103% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.
По информации Объединения, прошедший год стал историческим для Международного аэропорта Кутаиси. В 2023 году аэропорт обслужил до 1,7 миллиона пассажиров.
Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. В 2023 году аэропорт обслужил более 5 тысяч рейсов, на 57% больше, чем в 2022 году.
Кроме того, у аэропорта стремительный рост пассажиропотока наблюдается и в течение прошедшего месяца. В декабре 2023 года аэропорт обслужил 157 092 пассажира и 538 рейсов, что на 85% и на 76% соответственно больше, чем в декабре 2022 года.
На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 39 направлениям в 20 стран.
В объединении отметили, что с 16 декабря прошлого года венгерский лоукостер WIZZ AIR добавил четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена.
Авиакомпания с 1 июня 2023 года вернула третий самолет на базу в Кутаиси и начала регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.
С 19 декабря авиакомпания Pegasus Airlines выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю.
Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона.