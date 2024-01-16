https://sputnik-georgia.ru/20240116/v-gruzii-polnostyu-zarabotal-zakon-ob-elektronnoy-kommertsii-285690919.html
В Грузии полностью заработал закон об электронной коммерции
В Грузии полностью заработал закон об электронной коммерции
Электронная коммерция подразумевает предоставление услуг потребителям через торговые интернет-платформы 16.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-16T21:38+0400
2024-01-16T21:38+0400
2024-01-16T21:38+0400
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защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Закон Грузии об "Электронной коммерции", направленный на защиту прав пользователей в процессе предоставления услуг через торговые платформы, полностью заработал с 2024 года, сообщило Национальное агентство конкуренции и защиты потребителей. Электронная коммерция подразумевает предоставление услуг потребителям через торговые интернет-платформы. Основной целью закона является защита прав пользователей торговой площадки в процессе электронной коммерции, определение прав и обязанностей поставщиков промежуточных услуг (торговой площадки) и т. д. Соответственно, в случае нарушения законодательства как юридические, так и физические лица имеют право обратиться в агентство. В отличие от закона "О защите прав потребителей", в рамках закона "Об электронной коммерции" получателем услуги может быть как физическое, так и юридическое лицо. Поставщик услуг обязан до заключения договора предоставить получателю услуги всю необходимую информацию в ясной, полной, понятной форме и на государственном языке. В том числе информацию для заключения электронного договора, а также название компании, правовую формы, контактную информацию, идентификационный номер и т. д. Нарушение прав потребителей в Грузии – новые данные Агентства конкуренции >>В случае нарушения можно обратиться в Агентство конкуренции и защиты потребителей – (+995) 598 05 4422; consumer@gnca.gov.ge; Вопрос о необходимости создания закона об электронной коммерции встал, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели локдаун. Тогда стало ясно, что сфера нуждается в реформировании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
В Грузии полностью заработал закон об электронной коммерции
Электронная коммерция подразумевает предоставление услуг потребителям через торговые интернет-платформы
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Закон Грузии об "Электронной коммерции", направленный на защиту прав пользователей в процессе предоставления услуг через торговые платформы, полностью заработал с 2024 года, сообщило Национальное агентство конкуренции и защиты потребителей.
Электронная коммерция подразумевает предоставление услуг потребителям через торговые интернет-платформы. Основной целью закона является защита прав пользователей торговой площадки в процессе электронной коммерции, определение прав и обязанностей поставщиков промежуточных услуг (торговой площадки) и т. д.
"Агентство конкуренции в рамках полномочий, предоставленных законом, осуществляет защиту прав потребителя (получателя услуг), предотвращение нарушения и восстановление нарушенных прав, выявление фактов и соответствующее реагирование в случае нарушения", – говорится в сообщении.
Соответственно, в случае нарушения законодательства как юридические, так и физические лица имеют право обратиться в агентство.
В отличие от закона "О защите прав потребителей", в рамках закона "Об электронной коммерции" получателем услуги может быть как физическое, так и юридическое лицо.
Поставщик услуг обязан до заключения договора предоставить получателю услуги всю необходимую информацию в ясной, полной, понятной форме и на государственном языке. В том числе информацию для заключения электронного договора, а также название компании, правовую формы, контактную информацию, идентификационный номер и т. д.
В случае нарушения можно обратиться в Агентство конкуренции и защиты потребителей – (+995) 598 05 4422; consumer@gnca.gov.ge;
Вопрос о необходимости создания закона об электронной коммерции встал, когда из-за пандемии коронавируса в стране ввели локдаун. Тогда стало ясно, что сфера нуждается в реформировании.