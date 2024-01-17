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Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
По объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T20:28+0400
2024-01-17T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Украина в 2024 году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, однако это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости на основе открытых данных. Кабинет министров ФРГ накануне заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. Между тем, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро. Таким образом, новое обязательство Германии на 40% меньше прошлогоднего объема. Скандал на миллиард долларов – во Франции сделали шокирующее заявление об Украине>>В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз. Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины, украина, германия
в мире, новости, политика, обострение ситуации вокруг украины, украина, германия
Германия в 2024 году сократит военную помощь Украине на 40%
20:28 17.01.2024 (обновлено: 20:34 17.01.2024)
По объемам выделенной Украине помощи Германия занимает второе место
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Украина в 2024 году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней, однако это все еще в восемь раз превышает расходы немецкого правительства на субсидии, против сокращения которых протестуют фермеры в стране, подсчитало РИА Новости
на основе открытых данных.
Кабинет министров ФРГ накануне заявил, что в 2024 году окажет Украине военную помощь на сумму в более чем 7 миллиардов евро. Между тем, по данным Кильского института мировой экономики, по итогам 2023 года немецкое правительство пообещало Украине помощь как минимум на 11,8 миллиарда евро. Таким образом, новое обязательство Германии на 40% меньше прошлогоднего объема.
В то же время это в 7,8 раза больше 900 миллионов евро, которые немецкое правительство тратило на субсидии фермерам на дизельное топливо и сельскохозяйственную технику. С учетом планов по сокращению субсидий на 40% в этом году, превышение составляет почти 13 раз.
Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену.