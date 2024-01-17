https://sputnik-georgia.ru/20240117/gruziya-smogla-dobitsya-snizheniya-pokazateley-otravleniya-svintsom--premer-285713550.html

Грузия смогла добиться снижения показателей отравления свинцом – премьер

Грузия смогла добиться снижения показателей отравления свинцом – премьер

В 2018 году было выявлено, что у 51% детей в Грузии в возрасте от двух до семи лет повышенное содержание свинца в крови 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T23:36+0400

2024-01-17T23:36+0400

2024-01-18T00:24+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Отравление свинцом является самой актуальной проблемой, с которой сталкиваются системы общественного здравоохранения по всему миру, и Грузия не стала исключением, но страна смогла добиться успехов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на тематической дискуссии в рамках Международного экономического форума в Давосе. В 2024 году Всемирный экономический форум проходит с 15 по 19 января. Премьер Грузии в среду принял участие в панельной дискуссии, посвященной проблеме свинца. Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.Премьер Грузии в ходе выступления рассказал, что правительство оперативно среагировало на проблему, когда исследование Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) выявило в 2018 году, что 51% детей в Грузии в возрасте от двух до семи лет повышенное содержание свинца в крови. Так, Национальный пакет мер реагирования, инициированный в 2019 году при поддержке ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию, включал масштабную кампанию по повышению осведомленности общественности, наблюдению за детьми и беременными женщинами, созданию лаборатории по оценке химического риска и разработке системы контроля свинца для мониторинга его содержания в крови и выявления точек соприкосновения.По его словам, с целью выявления источников и точек соприкосновения власти начали оценивать состояние атмосферы и окружающей среды и ужесточили нормативно-правовую базу для продуктов, содержащих свинец. Свинец в крови – Грузия работает над национальной системой надзора>>Уже введены правовые ограничения на производство, продажу и импорт красок с высоким содержанием свинца и нормативные нормы для обеспечения безопасности детских игрушек, которые включают законодательные ограничения на производство, продажу и импорт игрушек с высоким содержанием свинца. По его словам отравление свинцом является мировой проблемой, которая требует совместных усилий Цель Грузии — полностью разработать системы мониторинга свинца и провести углубленное исследование источников и точек соприкосновения, разработать стратегии снижения рисков, добавил он. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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