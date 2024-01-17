Грузия смогла добиться снижения показателей отравления свинцом – премьер
23:36 17.01.2024 (обновлено: 00:24 18.01.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на Международном экономическом форуме в Давосе
© Сourtesy of Georgian Government
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В 2018 году было выявлено, что у 51% детей в Грузии в возрасте от двух до семи лет повышенное содержание свинца в крови
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Отравление свинцом является самой актуальной проблемой, с которой сталкиваются системы общественного здравоохранения по всему миру, и Грузия не стала исключением, но страна смогла добиться успехов, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на тематической дискуссии в рамках Международного экономического форума в Давосе.
В 2024 году Всемирный экономический форум проходит с 15 по 19 января. Премьер Грузии в среду принял участие в панельной дискуссии, посвященной проблеме свинца. Свинец опасен для мозга, особенно среди младенцев и детей до пяти лет. Высокое содержание свинца в организме вызывает разные неврологические и физические нарушения.
Премьер Грузии в ходе выступления рассказал, что правительство оперативно среагировало на проблему, когда исследование Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) выявило в 2018 году, что 51% детей в Грузии в возрасте от двух до семи лет повышенное содержание свинца в крови.
Так, Национальный пакет мер реагирования, инициированный в 2019 году при поддержке ЮНИСЕФ и Агентства США по международному развитию, включал масштабную кампанию по повышению осведомленности общественности, наблюдению за детьми и беременными женщинами, созданию лаборатории по оценке химического риска и разработке системы контроля свинца для мониторинга его содержания в крови и выявления точек соприкосновения.
"На четвертый год реализации программы мы увидели поразительное – при проверке уровень свинца в крови был снижен на 75%. Анализы проводились на детях, проживающих в регионах, где был зафиксирован самый высокий показатель отравления", - сказал Гарибашвили.
По его словам, с целью выявления источников и точек соприкосновения власти начали оценивать состояние атмосферы и окружающей среды и ужесточили нормативно-правовую базу для продуктов, содержащих свинец.
Уже введены правовые ограничения на производство, продажу и импорт красок с высоким содержанием свинца и нормативные нормы для обеспечения безопасности детских игрушек, которые включают законодательные ограничения на производство, продажу и импорт игрушек с высоким содержанием свинца.
"Мы также активно работаем над установлением государственного регулирования, чтобы сделать эти продукты безопасными в использовании", - отметил Гарибашвили.
По его словам отравление свинцом является мировой проблемой, которая требует совместных усилий
"Важно отметить, что этот вызов выходит за пределы Грузии или любой другой страны. Это глобальная проблема. Недавние исследования показывают, что каждый третий ребенок на нашей планете является жертвой отравления свинцом, вероятно, из-за воздействия таких компонентов, как краска, центры по переработке аккумуляторов, продукты питания, косметика и, в некоторых случаях, специи", - сказал Гарибашвили.
Цель Грузии — полностью разработать системы мониторинга свинца и провести углубленное исследование источников и точек соприкосновения, разработать стратегии снижения рисков, добавил он.