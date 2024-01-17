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Крупный инвестор из ОАЭ и премьер Грузии обсудили увеличение инвестиций в энергетику

Крупный инвестор из ОАЭ и премьер Грузии обсудили увеличение инвестиций в энергетику

Компания TAQA играет важную роль в реализации экономической стратегии эмирата Абу-Даби 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T23:16+0400

2024-01-17T23:16+0400

2024-01-18T00:03+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Вопрос расширения инвестиций обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили с главой крупной инвестиционной компанией TAQA Ясимом Хусейном Ахмедом Табетом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. TAQA – диверсифицированная энергетическая компания Объединенных Арабских Эмиратов, основанная в 2005 году. Она играет важную роль в реализации экономической стратегии эмирата Абу-Даби. Компания производит значительную долю электроэнергии и воды, и имеет активы в ряде стран, включая США, Великобританию, Канаду, Нидерланды, ОАЭ, Оман и другие.Руководитель TAQA ознакомил Ираклия Гарибашвили с основными направлениями и приоритетами деятельности компании. Со своей стороны премьер-министр предоставил информацию о благоприятной инвестиционной среде в стране. Крупнейшую в Грузии солнечную электростанцию построят на востоке страны>>Как отметил Ираклий Гарибашвили, развитие возобновляемой энергетики является одним из приоритетных направлений экономической политики Грузии. Внимание также было уделено проекту подводного черноморского кабеля, над которым правительство Грузии активно работает со своими партнерами. Глава правительства пригласил главу компании TAQA в Грузию для более детального изучения инвестиционного потенциала страны. Компания TAQA владеет 43% акций крупной энергетической компании "Масдар" в ОАЭ, которая развивает солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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