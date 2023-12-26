https://sputnik-georgia.ru/20231226/krupneyshuyu-v-gruzii-solnechnuyu-elektrostantsiyu-postroyat-na-vostoke-strany-285255898.html

Крупнейшую в Грузии солнечную электростанцию построят на востоке страны

Крупнейшую в Грузии солнечную электростанцию построят на востоке страны

Новая солнечная электростанция снизит зависимость от импорта и диверсифицирует местные источники электроснабжения, считает замминистра 26.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-26T18:28+0400

2023-12-26T18:28+0400

2023-12-26T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Крупнейшая по мощности солнечная электростанция будет построена в муниципалитете Гардабани (регион Квемо Картли) при поддержке арабского инвестора, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В Минэкономики подписано соглашение между государственной компанией Объединенных Арабских Эмиратов "Масдар" и Фондом развития энергетики Грузии о создании совместной компании, которая будет реализовывать проект крупнейшей солнечной электростанции в Грузии. Он отметил, что новая солнечная электростанция, которую планируется построить в муниципалитете Гардабани, снизит зависимость от импорта и диверсифицирует местные источники электроснабжения. Кроме того, по его словам, новая электростанция будет способствовать достижению целей, связанных с возобновляемыми источниками энергии и изменением климата, и выполнению обязательств, взятых на себя Грузией соглашением об ассоциации с ЕС. По информации замминистра, в ближайшее время планируется подписать меморандум с правительством Грузии и провести технико-экономические исследования. Новая солнечная и две ветряные электростанции будут построены в Грузии >>Соглашение о создании компании подписали директор Фонда развития энергетики Грузии Джаба Хмаладзе и директор государственной компании ОАЭ "Масдар" Мохамед Джамиль Аль Рамах. На встрече стороны подчеркнули привлекательный инвестиционный климат в Грузии, поддержку правительством развития возобновляемой энергетики и параллельно с текущим проектом обсудили перспективы будущего сотрудничества. Развитие энергетики Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>В связи с этим разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В первом аукционе победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС >>Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. На пути к энергонезависимости – в Грузии будут содействовать развитию малых ГЭС >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, гардабани, ромео микаутадзе, энергетика грузии, солнечная электростанция