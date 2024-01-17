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https://sputnik-georgia.ru/20240117/kvaratskheliya-mozhet-pereyti-v-frantsuzskiy-pszh---chempion-frantsii-zainteresovan-gruzinom-285699203.html
Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином
Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином
Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон 17.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Французский футбольный гигант "ПСЖ" видит в грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия замену нападающему Килиану Мбаппе и собирается подписать с ним контракт, сообщает Sportitalia. Кварацхелия пока не подписал новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях. Поэтому ПСЖ может этим воспользоваться. В то же время итальянское издание Il Mattino сообщает, что агенты грузинского футболиста отправились в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Италии, чтобы обсудить продление контракта с Аурелио Де Лаурентисом. "Похоже, что агенты Хвичи Кварацхелия поговорят с президентом "Наполи" в Саудовской Аравии Аурелио Де Лаурентисом об улучшении условий контракта. Грузинскому нападающему платят примерно 1,3 миллиона евро за сезон, что является одной из самых низких зарплат в команде", – пишет Il Mattino. Клуб Кварацхелия на 96-й минуте вырвал победу в игре чемпионата Италии&gt;&gt;Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон. Кварацхелия в марте 2022 года перешел из "Рубина" в грузинский "Динамо" (Батуми). До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В начале июня Квара официально стал игроком "Наполи". В дебютном сезоне Кварацхелия с партенопейцами выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим игроком серии А сезона 2022/2023.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, италия, саудовская аравия, франция, хвича кварацхелия, фифа
спорт, новости, грузия, италия, саудовская аравия, франция, хвича кварацхелия, фифа

Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином

11:19 17.01.2024 (обновлено: 11:47 17.01.2024)
© SSC NapoliХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2024
© SSC Napoli
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Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Французский футбольный гигант "ПСЖ" видит в грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия замену нападающему Килиану Мбаппе и собирается подписать с ним контракт, сообщает Sportitalia.
Кварацхелия пока не подписал новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях. Поэтому ПСЖ может этим воспользоваться.

"Килиан Мбаппе готов попрощаться с Парижем. "Пари Сен-Жермен" готовится вернуться на трансферный рынок. Рассматривают кандидатуру звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелия, выигравшего серию А в своем первом сезоне. У него длительный контракт с "Наполи", но нет уверенности, что он останется там надолго", – пишет автор публикации.

В то же время итальянское издание Il Mattino сообщает, что агенты грузинского футболиста отправились в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Италии, чтобы обсудить продление контракта с Аурелио Де Лаурентисом.
"Похоже, что агенты Хвичи Кварацхелия поговорят с президентом "Наполи" в Саудовской Аравии Аурелио Де Лаурентисом об улучшении условий контракта. Грузинскому нападающему платят примерно 1,3 миллиона евро за сезон, что является одной из самых низких зарплат в команде", – пишет Il Mattino.
Клуб Кварацхелия на 96-й минуте вырвал победу в игре чемпионата Италии>>
Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон.
Кварацхелия в марте 2022 года перешел из "Рубина" в грузинский "Динамо" (Батуми). До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В начале июня Квара официально стал игроком "Наполи".
В дебютном сезоне Кварацхелия с партенопейцами выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим игроком серии А сезона 2022/2023.
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