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Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином
Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином
Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T11:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Французский футбольный гигант "ПСЖ" видит в грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия замену нападающему Килиану Мбаппе и собирается подписать с ним контракт, сообщает Sportitalia. Кварацхелия пока не подписал новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях. Поэтому ПСЖ может этим воспользоваться. В то же время итальянское издание Il Mattino сообщает, что агенты грузинского футболиста отправились в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Италии, чтобы обсудить продление контракта с Аурелио Де Лаурентисом. "Похоже, что агенты Хвичи Кварацхелия поговорят с президентом "Наполи" в Саудовской Аравии Аурелио Де Лаурентисом об улучшении условий контракта. Грузинскому нападающему платят примерно 1,3 миллиона евро за сезон, что является одной из самых низких зарплат в команде", – пишет Il Mattino. Клуб Кварацхелия на 96-й минуте вырвал победу в игре чемпионата Италии>>Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон. Кварацхелия в марте 2022 года перешел из "Рубина" в грузинский "Динамо" (Батуми). До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В начале июня Квара официально стал игроком "Наполи". В дебютном сезоне Кварацхелия с партенопейцами выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим игроком серии А сезона 2022/2023.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, италия, саудовская аравия, франция, хвича кварацхелия, фифа
Кварацхелия может перейти во французский "ПСЖ" – чемпион Франции заинтересован грузином
11:19 17.01.2024 (обновлено: 11:47 17.01.2024)
Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Французский футбольный гигант "ПСЖ" видит в грузинском вингере "Наполи" Хвиче Кварацхелия замену нападающему Килиану Мбаппе и собирается подписать с ним контракт, сообщает Sportitalia.
Кварацхелия пока не подписал новый контракт с итальянским клубом на улучшенных условиях. Поэтому ПСЖ может этим воспользоваться.
"Килиан Мбаппе готов попрощаться с Парижем. "Пари Сен-Жермен" готовится вернуться на трансферный рынок. Рассматривают кандидатуру звезды "Наполи" Хвичи Кварацхелия, выигравшего серию А в своем первом сезоне. У него длительный контракт с "Наполи", но нет уверенности, что он останется там надолго", – пишет автор публикации.
В то же время итальянское издание Il Mattino сообщает, что агенты грузинского футболиста отправились в Саудовскую Аравию на матчи Суперкубка Италии, чтобы обсудить продление контракта с Аурелио Де Лаурентисом.
"Похоже, что агенты Хвичи Кварацхелия поговорят с президентом "Наполи" в Саудовской Аравии Аурелио Де Лаурентисом об улучшении условий контракта. Грузинскому нападающему платят примерно 1,3 миллиона евро за сезон, что является одной из самых низких зарплат в команде", – пишет Il Mattino.
Зарплата игрока может увеличиться с 3,5 до 4 миллионов евро за сезон.
Кварацхелия в марте 2022 года перешел из "Рубина" в грузинский "Динамо" (Батуми). До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением ФИФА. В начале июня Квара официально стал игроком "Наполи".
В дебютном сезоне Кварацхелия с партенопейцами выиграл чемпионат Италии и был признан лучшим игроком серии А сезона 2022/2023.