https://sputnik-georgia.ru/20240117/mer-tbilisi-poobeschal-otkryt-prospekt-tsereteli-v-srok--285702818.html
"Даже если придется работать самому" – Каладзе пообещал открыть проспект Церетели в срок
"Даже если придется работать самому" – Каладзе пообещал открыть проспект Церетели в срок
Как отметил мэр, из-за проблем в ходе выполнения работ мэрии пришлось распрощаться с двумя компаниями-подрядчиками 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T12:57+0400
2024-01-17T12:57+0400
2024-01-17T13:56+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
акакий церетели
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Проспект Церетели в Тбилиси будет открыт для двустороннего движения в срок, к концу января, даже если для этого придется работать на месте лично мэру и его заместителям, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на 51 календарный день – с начала января 2024 года до конца месяца. Уже в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на обещанных сроках это обстоятельство не отразится. По словам мэра, в начале апреля 2023 года начался проект по фундаментальному восстановлению проспекта Церетели."Мы начали обновлять подземные коммуникации, что очень важно, поскольку с тех пор, как этот проспект существует, работы такого масштаба не проводились", – подчеркнул Каладзе. Как отметил мэр, из-за проблем в ходе выполнения работ мэрии пришлось распрощаться с двумя компаниями-подрядчиками. Были проблемы как со сроками, так и с качеством ведения работ. Мэрия Тбилиси расторгла контракт с подрядчиками – когда откроется проспект Церетели>>"Эти компании не смогли уложиться в сроки, несмотря на то, что они несколько раз обращались к нам с просьбой перенести срок, мы приняли это решение, хотя речь не идет о переносе окончательного срока, январь всегда был в силе, речь идет о внутренних сроках", – заявил мэр. По словам Каладзе, сейчас мэрия в процессе выбора новых компаний-подрядчиков. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов). Восстановление проспекта Церетели велось по трем лотам: по двум, стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов), работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом, стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, акакий церетели
"Даже если придется работать самому" – Каладзе пообещал открыть проспект Церетели в срок
12:57 17.01.2024 (обновлено: 13:56 17.01.2024)
Как отметил мэр, из-за проблем в ходе выполнения работ мэрии пришлось распрощаться с двумя компаниями-подрядчиками
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Проспект Церетели в Тбилиси будет открыт для двустороннего движения в срок, к концу января, даже если для этого придется работать на месте лично мэру и его заместителям, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на 51 календарный день – с начала января 2024 года до конца месяца.
Уже в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на обещанных сроках это обстоятельство не отразится.
"Даже если придется работать нам, мне, моим заместителям и сотрудникам, дорожные работы на Церетели должны закончиться к концу января. Это условие обязательно будет выполнено", – заявил Каладзе.
По словам мэра, в начале апреля 2023 года начался проект по фундаментальному восстановлению проспекта Церетели.
"Мы начали обновлять подземные коммуникации, что очень важно, поскольку с тех пор, как этот проспект существует, работы такого масштаба не проводились", – подчеркнул Каладзе.
Как отметил мэр, из-за проблем в ходе выполнения работ мэрии пришлось распрощаться с двумя компаниями-подрядчиками. Были проблемы как со сроками, так и с качеством ведения работ.
"Эти компании не смогли уложиться в сроки, несмотря на то, что они несколько раз обращались к нам с просьбой перенести срок, мы приняли это решение, хотя речь не идет о переносе окончательного срока, январь всегда был в силе, речь идет о внутренних сроках", – заявил мэр.
По словам Каладзе, сейчас мэрия в процессе выбора новых компаний-подрядчиков.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в апреле 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари ($10,4 млн долларов).
Восстановление проспекта Церетели велось по трем лотам: по двум, стоимостью 22,2 миллиона лари (8,3 млн долларов), работала Millennium Builders Group, а компания R.T.D. – над одним лотом, стоимостью 9 миллионов лари (3,3 млн долларов).