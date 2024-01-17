https://sputnik-georgia.ru/20240117/novye-plany-i-perspektivy-premer-gruzii-nachal-provodit-vstrechi-v-davose-285700780.html

Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе

Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе

Было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел первую встречу с исполнительным директором крупнейшей турецкой компании Koç Holding Левентом Чакыроглу (Levent Çakıroğlu) на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Грузинская делегация во главе с Ираклием Гарибашвили отправилась в Давос 16 января. Накануне премьер Грузии вместе с другими лидерами и руководителями крупнейших компаний принял участие в традиционном приеме от имени основателя и генерального директора форума профессора Клауса Шваба и его супруги Хильды. По информации пресс-службы администрации правительства, среди обсуждаемых вопросов на встрече Гарибашвили и Чакироглу были основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых областях. Также было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений, в том числе в IT-секторе, страна имеет одни из самых благоприятных налоговых условий и динамично развивается. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр подчеркнул большой потенциал страны в этом направлении и отметил, что политика правительства за последние годы значительно увеличила прямые доходы от туризма. Стороны договорились продолжить сотрудничество в будущем. Koç Holding – крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Она является глобальным игроком на турецком рынке. Она занимает лидирующие позиции с конкурентными преимуществами в энергетическом, автомобильном, финансовом секторах. Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку>>Компания располагает производственными мощностями более чем в 60 странах, экспортирует продукцию более чем в 150 стран, включая США, Великобританию, Испанию, Венгрию, Германию, Польшу, Египет, Францию, Италию, Румынию, Австралию, Китай и т. д. В компании работает 105 тысяч человек, а доход составляет 34,97 миллиарда долларов. Koç Group владеет несколькими гостиницами в Грузии. В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Уже известно, что запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давос, сша, великобритания, ираклий гарибашвили