https://sputnik-georgia.ru/20240117/novye-plany-i-perspektivy-premer-gruzii-nachal-provodit-vstrechi-v-davose-285700780.html
Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе
Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе
Было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T11:55+0400
2024-01-17T11:55+0400
2024-01-17T12:27+0400
грузия
новости
политика
давос
сша
великобритания
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284181341_612:245:1280:621_1920x0_80_0_0_42048a527d2c55aed9cfd3d457b5cd29.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел первую встречу с исполнительным директором крупнейшей турецкой компании Koç Holding Левентом Чакыроглу (Levent Çakıroğlu) на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Грузинская делегация во главе с Ираклием Гарибашвили отправилась в Давос 16 января. Накануне премьер Грузии вместе с другими лидерами и руководителями крупнейших компаний принял участие в традиционном приеме от имени основателя и генерального директора форума профессора Клауса Шваба и его супруги Хильды. По информации пресс-службы администрации правительства, среди обсуждаемых вопросов на встрече Гарибашвили и Чакироглу были основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых областях. Также было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений, в том числе в IT-секторе, страна имеет одни из самых благоприятных налоговых условий и динамично развивается. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр подчеркнул большой потенциал страны в этом направлении и отметил, что политика правительства за последние годы значительно увеличила прямые доходы от туризма. Стороны договорились продолжить сотрудничество в будущем. Koç Holding – крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Она является глобальным игроком на турецком рынке. Она занимает лидирующие позиции с конкурентными преимуществами в энергетическом, автомобильном, финансовом секторах. Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку>>Компания располагает производственными мощностями более чем в 60 странах, экспортирует продукцию более чем в 150 стран, включая США, Великобританию, Испанию, Венгрию, Германию, Польшу, Египет, Францию, Италию, Румынию, Австралию, Китай и т. д. В компании работает 105 тысяч человек, а доход составляет 34,97 миллиарда долларов. Koç Group владеет несколькими гостиницами в Грузии. В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Уже известно, что запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
давос
сша
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284181341_620:236:1280:731_1920x0_80_0_0_46866eadb3be80fc51c4dbd506463761.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, давос, сша, великобритания, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, давос, сша, великобритания, ираклий гарибашвили
Новые планы и перспективы: премьер Грузии начал проводить встречи в Давосе
11:55 17.01.2024 (обновлено: 12:27 17.01.2024)
Было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел первую встречу с исполнительным директором крупнейшей турецкой компании Koç Holding Левентом Чакыроглу (Levent Çakıroğlu) на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
Грузинская делегация во главе с Ираклием Гарибашвили отправилась в Давос 16 января. Накануне премьер Грузии вместе с другими лидерами и руководителями крупнейших компаний принял участие в традиционном приеме от имени основателя и генерального директора форума профессора Клауса Шваба и его супруги Хильды.
По информации пресс-службы администрации правительства, среди обсуждаемых вопросов на встрече Гарибашвили и Чакироглу были основные направления деятельности компании в Грузии, а также перспективы расширения сотрудничества в новых областях.
"Стороны рассмотрели позитивные экономические тенденции в стране. Как отметил премьер-министр, в последние годы в Грузии наблюдается высокий экономический рост, что является результатом правильной экономической политики правительства", – отмечено в сообщении.
Также было отмечено, что Грузия благоприятна для инвесторов по ряду направлений, в том числе в IT-секторе, страна имеет одни из самых благоприятных налоговых условий и динамично развивается.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере туризма. Премьер-министр подчеркнул большой потенциал страны в этом направлении и отметил, что политика правительства за последние годы значительно увеличила прямые доходы от туризма. Стороны договорились продолжить сотрудничество в будущем.
Koç Holding – крупнейшая турецкая компания, входящая в число 500 богатейших компаний мира. Она является глобальным игроком на турецком рынке. Она занимает лидирующие позиции с конкурентными преимуществами в энергетическом, автомобильном, финансовом секторах.
Компания располагает производственными мощностями более чем в 60 странах, экспортирует продукцию более чем в 150 стран, включая США, Великобританию, Испанию, Венгрию, Германию, Польшу, Египет, Францию, Италию, Румынию, Австралию, Китай и т. д.
В компании работает 105 тысяч человек, а доход составляет 34,97 миллиарда долларов. Koç Group владеет несколькими гостиницами в Грузии.
В 2024 году Всемирный экономический форум пройдет 15-19 января. Его тема: "Восстановление доверия". Уже известно, что запланированы встречи премьера Грузии с коллегами из разных стран, а также с представителями бизнеса и финансовых институтов. В рамках Всемирного экономического форума глава правительства также примет участие в нескольких панельных дискуссиях.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.