https://sputnik-georgia.ru/20240117/oppozitsiyu-ne-ustraivayut-tesnye-otnosheniya-mezhdu-gruziey-i-kitaem---deputat-285709639.html

Оппозицию не устраивают тесные отношения между Грузией и Китаем – депутат

Оппозицию не устраивают тесные отношения между Грузией и Китаем – депутат

В оппозиции считают, что сотрудничество с Китаем угрожает прозападному пути развития Грузии 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T19:38+0400

2024-01-17T19:38+0400

2024-01-17T20:19+0400

политика

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гурам мачарашвили

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

хатия деканоидзе

китай

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Оппозицию не устраивает развитие тесных отношений между Грузией и Китаем, потому что они ведут борьбу с будущим страны, заявил один из лидеров партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили, комментируя визит делегации правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в КНР. Делегация правящей партии во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. В оппозиции сближение "Грузинской мечты" с Коммунистической партией Китая назвали очень опасным. По словам оппозиционного депутата Хатии Деканоидзе, Китай не должен быть единственным международным партнером Грузии, и внешняя политика страны должна совпадать с внешней политикой ЕС. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Почему Грузии важно углублять отношения с Китаем? – мнение депутата>>По его словам, преуменьшение оппозицией важности этого визита показывает их слабость. По его словам, жители Грузии видят, что Китай уже вошел в мировую политику и экономику, поэтому партнерство с Китаем необходимо для страны. Отношения Грузии с Китаем Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течении трех кварталов 2019 года, периода до пандемии COVID-19. В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Грузии важны все направления двусторонних отношений с Китаем – Кобахидзе >>Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран, и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры, в свою очередь, увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, хатия деканоидзе, китай