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Грузии важны все направления двусторонних отношений с Китаем – Кобахидзе

Грузии важны все направления двусторонних отношений с Китаем – Кобахидзе

Китай поддерживает территориальную целостность Грузии, а Грузия в свою очередь поддерживает принцип одного Китая, подчеркнул лидер правящей партии 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T17:02+0400

2024-01-16T17:02+0400

2024-01-16T17:13+0400

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ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузии одинаково важны все измерения двусторонних отношений с Китаем и процессы, связанные с дальнейшим углублением сотрудничества между странами, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе в ходе своего визита в КНР. Визит лидеров правящей партии под руководством Ираклия Кобахидзе в КНР начался 14 января. В рамках визита запланированы встречи на высшем уровне в Пекине и Шанхае. Визит продлится до 20 января. "Мы встретились с заместителем председателя Всекитайского собрания народных представителей, также известного как парламент. Мы говорили о двустороннем сотрудничестве между Китаем и Грузией. Парламентское измерение этого сотрудничества также очень важно. Мы говорили о сотрудничестве в политической, экономической и культурной сферах. Для нас в равной степени важны все аспекты двусторонних отношений", – заявил Кобахидзе. Лидер "Грузинской мечты" раскрыл реальную цель визита в Китай >>По его словам, прежде всего, важно политическое сотрудничество. Китай поддерживает территориальную целостность Грузии, а Грузия в свою очередь поддерживает принцип одного Китая, подчеркнул Кобахидзе. Как отметил лидер "Грузинской мечты", между странами уже сложилось очень тесное экономическое сотрудничество, однако есть много возможностей для дальнейшего углубления этого сотрудничества, торгово-экономических связей. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Факт или вызов? Иванишвили и Гахария обменялись "любезностями">>Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Оппозиционеры в свою очередь увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу. Еще один шаг поддержки – депутат о визите делегации "Грузинской мечты" в Китай >>Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течение трех кварталов 2019 года, периода до пандемии COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, китай, пекин, шанхай, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия