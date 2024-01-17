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Перспективы сотрудничества и текущие проекты - что обсудили премьер Грузии и глава ЕБРР
Перспективы сотрудничества и текущие проекты - что обсудили премьер Грузии и глава ЕБРР
Финансирования стратегических направлений со стороны ЕБРР позволяет реализовать важные реформы в стране, отметил премьер 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T23:58+0400
2024-01-17T23:58+0400
2024-01-18T00:52+0400
грузия
экономика
ираклий гарибашвили
новости
европейский банк реконструкции и развития
ебрр
давос
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Перспективы и направления дальнейшего сотрудничества стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено Бассо в рамках Международного экономического форума в Давосе.. Как сообщили администрация правительства, на встрече были рассмотрены основные направления успешного сотрудничества Грузии и ЕБРР и проекты как в государственном, так и в частном секторе. Глава правительства Грузии поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за поддержку и отметил, что поддержка ЕБРР в части финансирования стратегических направлений позволяет реализовать важные реформы в стране. Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР>>Внимание также было сосредоточено на крупных инфраструктурных проектах, над которыми активно работает экономическая команда правительства Грузии. За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиарда евро в 289 проектов. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, ираклий гарибашвили, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, давос
грузия, экономика, ираклий гарибашвили, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, давос
Перспективы сотрудничества и текущие проекты - что обсудили премьер Грузии и глава ЕБРР
23:58 17.01.2024 (обновлено: 00:52 18.01.2024)
Финансирования стратегических направлений со стороны ЕБРР позволяет реализовать важные реформы в стране, отметил премьер
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Перспективы и направления дальнейшего сотрудничества стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено Бассо в рамках Международного экономического форума в Давосе..
Как сообщили администрация правительства, на встрече были рассмотрены основные направления успешного сотрудничества Грузии и ЕБРР и проекты как в государственном, так и в частном секторе.
Глава правительства Грузии поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за поддержку и отметил, что поддержка ЕБРР в части финансирования стратегических направлений позволяет реализовать важные реформы в стране.
Внимание также было сосредоточено на крупных инфраструктурных проектах, над которыми активно работает экономическая команда правительства Грузии.
За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиарда евро в 289 проектов. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.