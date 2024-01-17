https://sputnik-georgia.ru/20240117/perspektivy-sotrudnichestva-i-tekuschie-proekty-chto-obsudil-garibashvili-s-prezidentom-ebrr-285713955.html

Перспективы сотрудничества и текущие проекты - что обсудили премьер Грузии и глава ЕБРР

Перспективы сотрудничества и текущие проекты - что обсудили премьер Грузии и глава ЕБРР

Финансирования стратегических направлений со стороны ЕБРР позволяет реализовать важные реформы в стране, отметил премьер 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T23:58+0400

2024-01-17T23:58+0400

2024-01-18T00:52+0400

грузия

экономика

ираклий гарибашвили

новости

европейский банк реконструкции и развития

ебрр

давос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/12/285713779_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_89b58021eac5f263433e97ddcd156ae4.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Перспективы и направления дальнейшего сотрудничества стали главной темой встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено Бассо в рамках Международного экономического форума в Давосе.. Как сообщили администрация правительства, на встрече были рассмотрены основные направления успешного сотрудничества Грузии и ЕБРР и проекты как в государственном, так и в частном секторе. Глава правительства Грузии поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития за поддержку и отметил, что поддержка ЕБРР в части финансирования стратегических направлений позволяет реализовать важные реформы в стране. Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР>>Внимание также было сосредоточено на крупных инфраструктурных проектах, над которыми активно работает экономическая команда правительства Грузии. За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиарда евро в 289 проектов. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

давос

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, ираклий гарибашвили, новости, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, давос