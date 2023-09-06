https://sputnik-georgia.ru/20230906/premer-gruzii-obsudil-realizatsiyu-krupnykh-investitsionnykh-proektov-s-rukovodstvom-ebrr-281994542.html

Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР

Премьер Грузии обсудил реализацию крупных инвестиционных проектов с руководством ЕБРР

ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Текущие и запланированные структурные реформы в направлении транспорта и логистики в Грузии, а также ход реализации крупных... 06.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-06T18:17+0400

2023-09-06T18:17+0400

2023-09-06T18:17+0400

грузия

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леван давиташвили

ираклий гарибашвили

ебрр

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ТБИЛИСИ, 6 сен — Sputnik. Текущие и запланированные структурные реформы в направлении транспорта и логистики в Грузии, а также ход реализации крупных инвестиционных проектов обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юрген Ригтеринк в Тбилиси.Как сообщили в пресс-службе Администрации правительства Грузии, стороны обсудили потенциал среднего транспортного коридора, видение правительства Грузии по развитию портовой инфраструктуры Черного моря, включая проекты нового международного аэропорта Тбилиси и глубоководного порта Анаклия. Кроме того, были затронуты вопросы энергетической безопасности и инвестиционные возможности в указанной сфере. Разговор коснулся энергетического потенциала Грузии и важности инвестиций в сфере возобновляемых источников энергии. Обсуждение на встрече коснулось текущих и планируемых проектов, поддерживаемых ЕБРР в Грузии. Грузия и ЕБРР планируют новые проекты: итоги встречи в администрации правительства>>За 30 лет с начала деятельности в Грузии ЕБРР инвестировал около 5 миллиардов евро в 287 проектах. 82% этих инвестиций приходится на частный сектор. Каждый проект предполагает выделение грантов или кредитов для страны на определенных условиях выполнения проектов. Также глава правительства Грузии ознакомил вице-президента ЕБРР с текущими тенденциями в экономике страны. Было отмечено, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия сохраняет стабильно растущие экономические показатели. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,1%. Что содействует росту экономики Грузии – ответ замминистра>>Реальный экономический рост в Грузии в июле 2023 года составил 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2023 года составил 7,2%. Кроме того, ранее на встрече с вице-премьером, главой Минэкономики Леваном Давиташвили, представители ЕБРР выразили готовность принять участие в крупных инвестиционных проектах в Грузии. Давиташвили пригласил первого вице-президента ЕБРР принять участие в Тбилисском форуме "Шелкового пути", который пройдет 26-27 октября. "Тбилисский форум Шелкового пути" пройдет в столице Грузии в четвертый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, ираклий гарибашвили, ебрр