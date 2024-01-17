https://sputnik-georgia.ru/20240117/premer-vstretilsya-s-rukovodstvom-krupneyshego-porta-gruzii-v-davose-285705719.html

Премьер встретился с руководством крупнейшего порта Грузии в Давосе

Премьер встретился с руководством крупнейшего порта Грузии в Давосе

Общее количество контейнеров, обработанных в морском порту Поти в 2023 году, увеличилось на 65,7% по сравнению с 2022 годом 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T15:40+0400

2024-01-17T15:40+0400

2024-01-17T15:56+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

apm terminals

поти

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Деятельность компании APM Terminals, управляющей крупнейшим портом Грузии в городе Поти, а также перспективы дальнейшего сотрудничества портового оператора с правительством Грузии обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава компании Maersk Роберт Мерск Уггла в ходе встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.Крупная международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. Как сообщили в администрации правительства Грузии, в ходе встречи стороны обсудили динамику работы компании в Грузии, а также конкретные шаги, которые предстоит предпринять в будущем. Премьер-министр подчеркнул возросшие темпы грузооборота в морском порту Поти (регион Самегрело – Земо Сванети) и отметил, что общее количество контейнеров, обработанных в морском порту Поти в 2023 году, по сравнению с 2022 годом увеличилось на 65,7%. Кроме того, на встрече была отмечена важность Среднего коридора как альтернативного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Как отметил Гарибашвили, Грузия заинтересована в полномасштабном функционировании Среднего коридора и поддерживает продвижение указанного транспортного маршрута в международном формате. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день "Средний коридор" является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии>>Деятельность датской компании Maersk включает в себя перевозки, эксплуатацию портов, управление цепочками поставок и складирование. Компания базируется в Копенгагене. Ей принадлежат дочерние компании и офисы в 130 странах. В Maersk работает более 100 000 человек. Доходы компании составляют $81,5 млрд. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2023 год Moller-Maersk занял 174-е место среди крупнейших публичных компаний в мире. Это одна из крупнейших в мире судоходных компаний и крупнейшая по мощности флота. Потийский порт сегодня Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. С момента приобретения порта в апреле 2011 года APM Terminals инвестировала более 80 млн долларов США в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, apm terminals, поти