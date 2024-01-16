https://sputnik-georgia.ru/20240116/sredniy-koridor-bez-faktora-kitaya-nerealen---deputat-parlamenta-gruzii-285676631.html

Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии

Средний коридор без фактора Китая нереален – депутат парламента Грузии

Средний коридор – маршрут, пролегающий через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы 16.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-16T12:56+0400

2024-01-16T12:56+0400

2024-01-16T13:09+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузия не сможет выполнять функцию Среднего коридора без интенсивных торговых связей и хороших отношений с Китаем, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Сарджвеладзе напомнил, что одним из главных стратегических направлений для Грузии является выполнение функции т. н. Среднего коридора. В настоящее время делегация правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" во главе с председателем Ираклием Кобахидзе находится в Китае, где проводит встречи на высшем уровне. Визит депутатов "Грузинской мечты" в КНР продлится с 15 по 20 января.Отношения Грузии с КитаемГрузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в январе-ноябре 2023 года составил 1,5 миллиарда долларов, на 9,5% меньше по сравнению с отчетным периодом 2022 года. За 11 месяцев 2023 года экспорт из Грузии в Китай снизился на 57,1% и составил 283,4 миллиона долларов. Импорт из Китая в Грузию вырос на 21,4% и составил более 1,2 миллиарда долларов. Согласно данным Национальной администрации туризма Грузии, за три квартала 2023 года число визитов граждан Китая в Грузию составило 33 014, более чем в шесть раз больше (+526%), чем в январе-сентябре 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в течении трех кварталов 2019 года, периода до пандемии COVID-19. Премьер Грузии выразил решительную поддержку принципу единого Китая>>В конце июля 2023 года Грузия и Китая объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. Кроме того, с 12 сентября Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Совместное заявление об установлении стратегического партнерства между странами было сделано во время рабочего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Китай. Власти Грузии назвали это историческим решением на благо обеих стран, и отметили, что рассчитывают на внушительный рост китайских инвестиций. Лидер "Грузинской мечты" раскрыл реальную цель визита в Китай>>Оппозиционеры, в свою очередь, увидели в установлении стратегического партнерства с Китаем риски для отношений Грузии с Западом. Они призвали власти выстраивать отношения с Китаем с осторожностью – развивать экономические связи, но ни в коем случае не сближаться политически. Власти страны настаивают на том, что прозападный внешнеполитический курс Грузии является неизменным и при этом Грузии есть что предложить Западу. К примеру, то, что страна является частью Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут), который стал особенно актуальным на фоне конфликта на Украине и поиска новых путей для непрерывной цепи поставок из Азии в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, китай, европа, азия, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия