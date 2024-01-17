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Стоимость недвижимости вырастет после ремонта проспекта Руставели – Фонд развития Тбилиси

Стоимость недвижимости вырастет после ремонта проспекта Руставели – Фонд развития Тбилиси

Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа, работы планируется завершить спустя два года с небольшим 17.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. После завершения ремонта проспекта Руставели в центре Тбилиси стоимость находящейся на нем недвижимости вырастет на 400%, заявил директор Фонда развития Тбилиси Георгий Папава. Фонд развития Тбилиси объявил тендеры на ремонт зданий на проспекте Руставели и улице Костава. Общая сумма тендеров составляет 3,4 миллиона лари. Победителям тендера предлагается составить проект по ремонту фасадов и крыш зданий. Папава отметил, что ремонт площади Гудиашвили и улицы Орбелиани является наглядным примером того, что стоимость недвижимости увеличивается как минимум в пять раз. Поскольку в рамках проекта ремонта не только благоустроили, отремонтировали или построили заново аварийные дома, но и привели в порядок территорию, район полностью изменился и создалась новая точка притяжения. Как результат, 70% населения либо управляет объектом в коммерческих целях, либо сделало их отчуждение. Ремонт проспекта Руставели – объявлены первые тендеры >>По информации Папава, на данном этапе идет процесс закупки проектных работ. После того, как будут определены компании-победители и в течение 4-5 месяцев подготовлены готовые проекты, будет объявлен тендер на строительные работы. О проекте полного восстановления проспекта Руставели мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил в ноябре прошлого года. Ремонт проспекта начнется в 2024 году и пройдет в три этапа. Работы планируется завершить спустя два года с небольшим. Стоимость проекта ремонта центрального проспекта Тбилиси примерно 90 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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