https://sputnik-georgia.ru/20240117/vosstanovleniem-prospekta-tsereteli-v-tbilisi-zaymutsya-srazu-chetyre-kompanii-285707809.html
Стало известно, кто займется восстановлением проспекта Церетели в Тбилиси
Стало известно, кто займется восстановлением проспекта Церетели в Тбилиси
Накануне мэрия Тбилиси расторгла договор с компаниями-подрядчиками, которые должны были завершить ремонтные работы в конце января 2024 года 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T17:16+0400
2024-01-17T17:16+0400
2024-01-17T17:28+0400
грузия
новости
ираклий бенделиани
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала договора с четырьмя компаниями для проведения восстановительных работ на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп, "Парма", Энко" и "Гео Групп", заявил заместитель мэра Ираклий Бенделиани. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на конец января. Однако в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на оговоренных сроках это обстоятельство не отразится. По его словам, эти компании выразили готовность взять на себя выполнение работ и их представители уже находятся на месте. Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло>>При этом, по словам Бенделиани, не стоит путать компанию "Парма" с другой одноименной фирмой, оборудование которой уже несколько месяцев можно наблюдать во время работ на проспекте Церетели. Как ранее заявил мэр Тбилиси, двустороннее движение на проспекте Церетели будет восстановлено в конце января, как и было обещано. При этом Каладзе не исключил, что в случае необходимости готов работать сам и подключить заместителей. Восстановление проспекта Церетели началось в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий бенделиани, мэрия тбилиси
Стало известно, кто займется восстановлением проспекта Церетели в Тбилиси
17:16 17.01.2024 (обновлено: 17:28 17.01.2024)
Накануне мэрия Тбилиси расторгла договор с компаниями-подрядчиками, которые должны были завершить ремонтные работы в конце января 2024 года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала договора с четырьмя компаниями для проведения восстановительных работ на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп, "Парма", Энко" и "Гео Групп", заявил заместитель мэра Ираклий Бенделиани.
Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на конец января. Однако в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на оговоренных сроках это обстоятельство не отразится.
"Мы прошлись по документации этих четырех компаний, и на данный момент с этими четырьмя компаниями уже подписан контракт. Это компании "Энко", "Парма", "ГЕО Групп" и "Блэк Си Групп", которые уже участвовали в реабилитационных работах и активно работают", – сказал Бенделиани.
По его словам, эти компании выразили готовность взять на себя выполнение работ и их представители уже находятся на месте.
При этом, по словам Бенделиани, не стоит путать компанию "Парма" с другой одноименной фирмой, оборудование которой уже несколько месяцев можно наблюдать во время работ на проспекте Церетели.
"Если вы пойдете сегодня на проспект Церетели, возможно, вы увидите брендированную технику других компаний. Это обычный процесс. Вы можете зайти на любой инфраструктурный объект и увидеть брендовое оборудование разных компаний. Это не значит, что это обязательно та компания", – отметил Бенделиани.
Как ранее заявил мэр Тбилиси, двустороннее движение на проспекте Церетели будет восстановлено в конце января, как и было обещано. При этом Каладзе не исключил, что в случае необходимости готов работать сам и подключить заместителей.
Восстановление проспекта Церетели началось в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).