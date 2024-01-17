https://sputnik-georgia.ru/20240117/vosstanovleniem-prospekta-tsereteli-v-tbilisi-zaymutsya-srazu-chetyre-kompanii-285707809.html

Стало известно, кто займется восстановлением проспекта Церетели в Тбилиси

Стало известно, кто займется восстановлением проспекта Церетели в Тбилиси

Накануне мэрия Тбилиси расторгла договор с компаниями-подрядчиками, которые должны были завершить ремонтные работы в конце января 2024 года 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T17:16+0400

2024-01-17T17:16+0400

2024-01-17T17:28+0400

грузия

новости

ираклий бенделиани

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси подписала договора с четырьмя компаниями для проведения восстановительных работ на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп, "Парма", Энко" и "Гео Групп", заявил заместитель мэра Ираклий Бенделиани. Мэрия Тбилиси в декабре 2023 года перенесла сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели на конец января. Однако в середине января стало известно о расторжении договоров с компаниями-подрядчиками ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group, ответственными за восстановление проспекта. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. При этом в мэрии пообещали, что на оговоренных сроках это обстоятельство не отразится. По его словам, эти компании выразили готовность взять на себя выполнение работ и их представители уже находятся на месте. Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло>>При этом, по словам Бенделиани, не стоит путать компанию "Парма" с другой одноименной фирмой, оборудование которой уже несколько месяцев можно наблюдать во время работ на проспекте Церетели. Как ранее заявил мэр Тбилиси, двустороннее движение на проспекте Церетели будет восстановлено в конце января, как и было обещано. При этом Каладзе не исключил, что в случае необходимости готов работать сам и подключить заместителей. Восстановление проспекта Церетели началось в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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