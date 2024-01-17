https://sputnik-georgia.ru/20240117/vybory-v-parlament-gruzii-natsdvizhenie-ne-verit-v-oppozitsiyu-285693454.html
Выборы в парламент Грузии: "Нацдвижение" не верит в оппозицию
Выборы в парламент Грузии: "Нацдвижение" не верит в оппозицию
Депутат исключил, что бывшие члены "Нацдвижения", создав перед выборами новую партию, смогут отобрать голоса у его партии 17.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-17T00:31+0400
2024-01-17T00:31+0400
2024-01-17T01:36+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
европейская грузия
единое национальное движение
лело для грузии
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" будет рада формированию оппозиционной коалиции, только если она соберет вокруг себя неопределившихся избирателей, заявил один из лидеров партии Давид Бежашвили. На сегодняшний день большинство оппозиционных прозападных партий категорически отказываются входить в состав коалиции, сформированной "Нацдвижением" вместе с партией "Стратегия Агмашенебели" перед парламентскими выборами 26 октября. "Если будет создан новый политический союз и его основной задачей станет так называемая мобилизация и организация избирателей-середняков, то это можно поприветствовать. К сожалению, основная задача различных партий сегодня – критиковать "Национальное движение" и на основе этого собирать голоса избирателей, но главной задачей должно быть действовать в рамках общей оппозиционной стратегии, добиться общей победы во благо грузинского народа", – заявил Бежашвили. С кем объединится к выборам 2024 года экс-лидер "Нацдвижения"? Переговоры уже идут >>В то же время лидер дал понять, что никакого сотрудничества с двумя рейтинговыми партиями "Лело" и "За Грузию" экс-премьера Грузии не планируется. "У Гахария, "Лело" и других оппозиционных партий есть проблема с преодолением 5-процентного избирательного барьера, и о союзе с ними для нас не может быть и речи, поскольку кампания преследует другие цели", – сказал Бежашвили.При этом он исключил, что бывшие члены "Нацдвижения", создав перед выборами новую партию, смогут отобрать голоса у его партии. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия, единое национальное движение, лело для грузии, георгий гахария
политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, европейская грузия, единое национальное движение, лело для грузии, георгий гахария
Выборы в парламент Грузии: "Нацдвижение" не верит в оппозицию
00:31 17.01.2024 (обновлено: 01:36 17.01.2024)
Депутат исключил, что бывшие члены "Нацдвижения", создав перед выборами новую партию, смогут отобрать голоса у его партии
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" будет рада формированию оппозиционной коалиции, только если она соберет вокруг себя неопределившихся избирателей, заявил один из лидеров партии Давид Бежашвили.
На сегодняшний день большинство оппозиционных прозападных партий категорически отказываются входить в состав коалиции, сформированной "Нацдвижением" вместе с партией "Стратегия Агмашенебели" перед парламентскими выборами 26 октября.
"Если будет создан новый политический союз и его основной задачей станет так называемая мобилизация и организация избирателей-середняков, то это можно поприветствовать. К сожалению, основная задача различных партий сегодня – критиковать "Национальное движение" и на основе этого собирать голоса избирателей, но главной задачей должно быть действовать в рамках общей оппозиционной стратегии, добиться общей победы во благо грузинского народа", – заявил Бежашвили.
В то же время лидер дал понять, что никакого сотрудничества с двумя рейтинговыми партиями "Лело" и "За Грузию" экс-премьера Грузии не планируется.
"У Гахария, "Лело" и других оппозиционных партий есть проблема с преодолением 5-процентного избирательного барьера, и о союзе с ними для нас не может быть и речи, поскольку кампания преследует другие цели", – сказал Бежашвили.
При этом он исключил, что бывшие члены "Нацдвижения", создав перед выборами новую партию, смогут отобрать голоса у его партии.
"Я не могу ничего сказать заранее относительно будущего союза коллег, вышедших из "Национального движения". Это зависит от того, какую политическую задачу они преследуют. Если они попытаются расколоть электорат "Национального движения", это, естественно, будет безуспешно, потому что аналогичный опыт с "Европейской Грузией" у нас был в 2016 году, и мы увидели, что электорат не раскололся", – заявил Бежашвили.
Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.
Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.