https://sputnik-georgia.ru/20231230/s-kem-obedinitsya-k-vyboram-2024-goda-eks-lider-natsdvizheniya-peregovory-uzhe-idut-285341148.html

С кем объединится к выборам 2024 года экс-лидер "Нацдвижения"? Переговоры уже идут

С кем объединится к выборам 2024 года экс-лидер "Нацдвижения"? Переговоры уже идут

Лидеры "Грузинской мечты" называют всех, кто выразил готовность сотрудничать с Никой Мелия, "радикальной оппозицией" 30.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-30T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Мелия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", и пообещал "много новшеств" через два месяца.Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта - демократическая Грузия". По его словам, настало время для подобного объединения. В "такой борьбе" важно правильное, ценностное единство, написал в свою очередь в соцсети Мелия. "Я был, есть и буду сторонником объединения. Уважаю любого, кто не только высказывал желание объединиться, но и доказывал делом и действием. Но принести изменения и победу может только то единство, которое продиктовано народом, является его заказом", – написал Мелия.В конце декабря 2023 года о намерении стратегического партнерства с Мелия заявил председатель оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе. Несколькими днями ранее Хазарадзе назвал свою партию "Лело" реальной альтернативой "Грузинской мечте" и "Нацдвижению" на предстоящих парламентских выборах."Лело" не альтернатива, а "Нацдвижение" в новой упаковке – депутат>>Лидеры "Грузинской мечты" называют все вышеперечисленные партии и политиков коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая вопреки интересам Грузии и народа пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Коротко о МелияМелия примкнул к бывшей партии власти, основанному Михаилом Саакашвили "Единому национальному движению" в 2014 году, а в начале декабря 2023 года объявил об уходе из партии. Мелия ушел со скандалом из-за противоречий с нынешним ее руководством. О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники нынешнего председателя Левана Хабеишвили, который обвинил экс-лидера Нику Мелия в пассивности в борьбе за освобождение Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили.Манифест единства как последний гвоздь: план Саакашвили провалился >> Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Сначала один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию от имени Саакашвили, а позже было принято решение о том, что экс-президент возглавит политсовет "Нацдвижения".Более того, сам Хабеишвили заявил, что "главным лидером" партии является именно Саакашвили, а он согласился стать председателем "Нацдвижения" лишь потому, что экс-президент находится в заключении. "Саакашвили всегда был, есть и будет интегрирующей, объединяющей политической фигурой", - сказала в свою очередь депутат от "Нацдвижения" Тина Бокучава.Мелия сможет забрать у "Нацдвижения" лишь один процент – лидер правящей партии Грузии>>Между тем официально Саакашвили даже не является членом "Нацдвижения". Он не имеет права быть членом партии в Грузии, так как не имеет грузинского гражданства. Он лишился гражданства много лет назад, после того как взял гражданство Украины.Коротко о ГварамияВ период президентства Михаила Саакашвили в разные годы Ника Гварамия был замгенпрокурора Грузии, министром юстиции и министром образования. После прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году Гварамия занялся журналистикой. Спустя десять лет после смены власти, 16 мая 2022 года Гварамия, к тому времени уже основатель и гендиректор нового оппозиционного телеканала "Мтавари архи", оказался за решеткой. Он был приговорен к 3 годам 6 месяцам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о нанесение ущерба в размере 6,8 миллиона лари телекомпании "Рустави 2", когда Гварамия был ее гендиректором.Лидер "Грузинской мечты" раскрыл планы президента Грузии к выборам>>В правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала в 2015 году, когда права на него заявил прежний владелец Кибар Халваши. По словам Халваши, главной целью Гварамия было банкротство "Рустави 2", чтобы возвращение компании законному владельцу потеряло смысл.Часть оппозиции не раз требовала освобождения Гварамия, называя его политзаключенным, а решение суда – несправедливым. В июле 2023 года, сразу после того, как Еврокомиссия в своем промежуточном отчете написала, что в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ у Грузии нет прогресса, президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Гварамия.Выйдя на свободу Гварамия заявил, что больше не будет руководителем телеканала "Мтавари Архи". Позже, в сентябре 2023 года он сказал, что намерен заниматься политикой. "Мое место в данный момент там, где политическими методами можно бороться и побеждать", – заявил Гварамия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника гварамия, ника мелия, еврокомиссия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия