https://sputnik-georgia.ru/20240118/285669259.html

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета

Мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали. Смотрите в фотоленте Sputnik необыкновенные снимки 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T11:04+0400

2024-01-18T11:04+0400

2024-01-18T11:04+0400

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285669440_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6d5a598c8ba1ea1fac015201d9a4d480.jpg

Более 150 лет назад в Париже французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон создал первый в истории аэроснимок. В настоящее время сотни фотографов из разных уголков планеты продолжают расширять границы в области аэрофотосъемки, представляя красоту нашей планеты с высоты птичьего полета. Их география съемок включает разнообразные места, а потрясающие кадры создаются с высоких зданий, во время полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа