Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета

Более 150 лет назад в Париже французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон создал первый в истории аэроснимок. В настоящее время сотни фотографов из разных уголков планеты продолжают расширять границы в области аэрофотосъемки, представляя красоту нашей планеты с высоты птичьего полета. Их география съемок включает разнообразные места, а потрясающие кадры создаются с высоких зданий, во время полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.
Мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали. Смотрите в фотоленте Sputnik необыкновенные снимки
Более 150 лет назад в Париже французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон создал первый в истории аэроснимок.
В настоящее время сотни фотографов из разных уголков планеты продолжают расширять границы в области аэрофотосъемки, представляя красоту нашей планеты с высоты птичьего полета. Их география съемок включает разнообразные места, а потрясающие кадры создаются с высоких зданий, во время полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.