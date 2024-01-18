Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2023 году
https://sputnik-georgia.ru/20240118/285669259.html
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета
Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета
Мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали. Смотрите в фотоленте Sputnik необыкновенные снимки 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T11:04+0400
2024-01-18T11:04+0400
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285669440_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6d5a598c8ba1ea1fac015201d9a4d480.jpg
Более 150 лет назад в Париже французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон создал первый в истории аэроснимок. В настоящее время сотни фотографов из разных уголков планеты продолжают расширять границы в области аэрофотосъемки, представляя красоту нашей планеты с высоты птичьего полета. Их география съемок включает разнообразные места, а потрясающие кадры создаются с высоких зданий, во время полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/10/285669440_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_5b8441024f2cccfdb3cc685c24668576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа
фото, мультимедиа

Как выглядят разные страны с высоты птичьего полета

11:04 18.01.2024
Подписаться
Мир с высоты птичьего полета предстает совершенно иным: необычный ракурс выявляет неожиданные детали. Смотрите в фотоленте Sputnik необыкновенные снимки
Более 150 лет назад в Париже французский фотограф и аэронавт Гаспар-Феликс Турнашон создал первый в истории аэроснимок.
В настоящее время сотни фотографов из разных уголков планеты продолжают расширять границы в области аэрофотосъемки, представляя красоту нашей планеты с высоты птичьего полета. Их география съемок включает разнообразные места, а потрясающие кадры создаются с высоких зданий, во время полетов на воздушных шарах, вертолетах, планерах, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.
© AFP 2024 / STR

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай.

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай. - Sputnik Грузия
1/15
© AFP 2024 / STR

Террасные холмы в деревне Хелин в Аньцине, провинция Аньхой, Китай.

© AFP 2024 / Luis Robayo

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе.

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе. - Sputnik Грузия
2/15
© AFP 2024 / Luis Robayo

Тени людей, идущих по улице в Буэнос-Айресе.

© AFP 2024 / Ina Fassbender

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен в Германии.

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен в Германии. - Sputnik Грузия
3/15
© AFP 2024 / Ina Fassbender

Заснеженный ландшафт горы Калер-Астен в Германии.

© AFP 2024 / Sam Yeh

Вид с воздуха на ежегодный конкурс с карпами кои в Синьчжу, Тайвань.

Вид с воздуха на ежегодный конкурс с карпами кои в Синьчжу, Тайвань. - Sputnik Грузия
4/15
© AFP 2024 / Sam Yeh

Вид с воздуха на ежегодный конкурс с карпами кои в Синьчжу, Тайвань.

© AFP 2024 / Yasser Al-Zayyat

Небоскребы Кувейта в облаках.

Небоскребы Кувейта в облаках. - Sputnik Грузия
5/15
© AFP 2024 / Yasser Al-Zayyat

Небоскребы Кувейта в облаках.

© AFP 2024 / Munir uz Zaman

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке.

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке. - Sputnik Грузия
6/15
© AFP 2024 / Munir uz Zaman

Автобусы, припаркованные на автовокзале в Дакке.

© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана в Исландии.

Извержение вулкана в Исландии. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Marco Di Marco

Извержение вулкана в Исландии.

© AFP 2024 / Pablo Cozzaglio

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке.

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке. - Sputnik Грузия
8/15
© AFP 2024 / Pablo Cozzaglio

Вид с воздуха на Серро Доминадор, первую термосолнечную электростанцию в Латинской Америке.

© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Эти яркие зонтики – вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро.

Эти яркие зонтики – вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
9/15
© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Эти яркие зонтики – вид с воздуха на пляж Ипанема в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Matias Delacroix

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе.

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Matias Delacroix

Вид с воздуха на площадь Ла-Кастельяна в Каракасе.

© AFP 2024 / Ibrahim Chalhoub

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна.

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна. - Sputnik Грузия
11/15
© AFP 2024 / Ibrahim Chalhoub

Люди в костюмах Санта-Клауса на лодках в Средиземном море близ прибрежного города Батруна.

© photo: Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае.

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Автомобиль в заснеженном лесу на берегу Енисея в Красноярском крае.

© AFP 2024 / Vano Shlamov

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания Грузии кандидатом в Европейский Союз.

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания Грузии кандидатом в Европейский Союз. - Sputnik Грузия
13/15
© AFP 2024 / Vano Shlamov

Мост Мира в Тбилиси освещен флагом ЕС в знак признания Грузии кандидатом в Европейский Союз.

© AFP 2024 / Stringer

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу.

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу. - Sputnik Грузия
14/15
© AFP 2024 / Stringer

Этот зимний пейзаж — заболоченный участок в Яньчэне, восточной китайской провинции Цзянсу.

© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия.

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия. - Sputnik Грузия
15/15
© AFP 2024 / Joaquin Sarmiento

Вид с воздуха на статую Cristo Rey в Кали, Колумбия.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0