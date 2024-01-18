https://sputnik-georgia.ru/20240118/285718029.html
Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии
Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии
Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T15:56+0400
2024-01-18T15:56+0400
2024-01-18T15:56+0400
мультимедиа
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Столицу Бразилии затопило после сильнейших дождей. Наводнение унесло жизни 11 человек. Некоторых накрыло оползнями, других ударило током от электропроводов. Сильные осадки привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена. Работники коммунальных служб устраняют последствия.
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фото, мультимедиа
Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии
Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
Столицу Бразилии затопило после сильнейших дождей. Наводнение унесло жизни 11 человек. Некоторых накрыло оползнями, других ударило током от электропроводов.
Сильные осадки привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена.
Работники коммунальных служб устраняют последствия.
© AP Photo / Bruna Prado
Люди идут по затопленной улице после проливного дождя в Бразилии.
Люди идут по затопленной улице после проливного дождя в Бразилии.
© AP Photo / Bruna Prado
Женщина закрывает ворота своего затопленного дома после проливного дождя.
Женщина закрывает ворота своего затопленного дома после проливного дождя.
© AP Photo / Bruna Prado
Затопленные улицы в Белфорде-Рошу.
Затопленные улицы в Белфорде-Рошу.
© AP Photo / Bruna Prado
Женщина на крыльце своего дома, пострадавшего от наводнения.
Женщина на крыльце своего дома, пострадавшего от наводнения.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Мужчина спасает кошку во время наводнения.
Мужчина спасает кошку во время наводнения.
© AP Photo / Bruna Prado
Люди передвигаются по затопленной дороге на лодке после проливных дождей в Дуке-ди-Кашиас.
Люди передвигаются по затопленной дороге на лодке после проливных дождей в Дуке-ди-Кашиас.
© AP Photo / Bruna Prado
Затопленный бар после проливного дождя.
Затопленный бар после проливного дождя.
© AFP 2024 / Bruno Kaiuca
Автомобиль на затопленных рельсах станции метро Акари в пригороде Рио-де-Жанейро.
Автомобиль на затопленных рельсах станции метро Акари в пригороде Рио-де-Жанейро.
© AP Photo / Bruna Prado
Городские рабочие убирают с дороги разрушенную мебель после проливного дождя в Белфорде-Рошу.
Городские рабочие убирают с дороги разрушенную мебель после проливного дождя в Белфорде-Рошу.
© AFP 2024 / Mauro Pimentel
Мужчина на велосипеде движется по затопленной улице в поселении Лоте XV.
Мужчина на велосипеде движется по затопленной улице в поселении Лоте XV.