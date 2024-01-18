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Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии
Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии
Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 18.01.2024, Sputnik Грузия
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Столицу Бразилии затопило после сильнейших дождей. Наводнение унесло жизни 11 человек. Некоторых накрыло оползнями, других ударило током от электропроводов. Сильные осадки привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена. Работники коммунальных служб устраняют последствия.
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фото, мультимедиа
фото, мультимедиа

Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии

15:56 18.01.2024
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Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий
Столицу Бразилии затопило после сильнейших дождей. Наводнение унесло жизни 11 человек. Некоторых накрыло оползнями, других ударило током от электропроводов.
Сильные осадки привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена.
Работники коммунальных служб устраняют последствия.
© AP Photo / Bruna Prado

Люди идут по затопленной улице после проливного дождя в Бразилии.

Люди идут по затопленной улице после проливного дождя в Бразилии. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Bruna Prado

Люди идут по затопленной улице после проливного дождя в Бразилии.

© AP Photo / Bruna Prado

Женщина закрывает ворота своего затопленного дома после проливного дождя.

Женщина закрывает ворота своего затопленного дома после проливного дождя. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Bruna Prado

Женщина закрывает ворота своего затопленного дома после проливного дождя.

© AP Photo / Bruna Prado

Затопленные улицы в Белфорде-Рошу.

Затопленные улицы в Белфорде-Рошу. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Bruna Prado

Затопленные улицы в Белфорде-Рошу.

© AP Photo / Bruna Prado

Женщина на крыльце своего дома, пострадавшего от наводнения.

Женщина на крыльце своего дома, пострадавшего от наводнения. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Bruna Prado

Женщина на крыльце своего дома, пострадавшего от наводнения.

© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Мужчина спасает кошку во время наводнения.

Мужчина спасает кошку во время наводнения. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Мужчина спасает кошку во время наводнения.

© AP Photo / Bruna Prado

Люди передвигаются по затопленной дороге на лодке после проливных дождей в Дуке-ди-Кашиас.

Люди передвигаются по затопленной дороге на лодке после проливных дождей в Дуке-ди-Кашиас. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Bruna Prado

Люди передвигаются по затопленной дороге на лодке после проливных дождей в Дуке-ди-Кашиас.

© AP Photo / Bruna Prado

Затопленный бар после проливного дождя.

Затопленный бар после проливного дождя. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Bruna Prado

Затопленный бар после проливного дождя.

© AFP 2024 / Bruno Kaiuca

Автомобиль на затопленных рельсах станции метро Акари в пригороде Рио-де-Жанейро.

Автомобиль на затопленных рельсах станции метро Акари в пригороде Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Bruno Kaiuca

Автомобиль на затопленных рельсах станции метро Акари в пригороде Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Bruna Prado

Городские рабочие убирают с дороги разрушенную мебель после проливного дождя в Белфорде-Рошу.

Городские рабочие убирают с дороги разрушенную мебель после проливного дождя в Белфорде-Рошу. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Bruna Prado

Городские рабочие убирают с дороги разрушенную мебель после проливного дождя в Белфорде-Рошу.

© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Мужчина на велосипеде движется по затопленной улице в поселении Лоте XV.

Мужчина на велосипеде движется по затопленной улице в поселении Лоте XV. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Mauro Pimentel

Мужчина на велосипеде движется по затопленной улице в поселении Лоте XV.

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