https://sputnik-georgia.ru/20240118/285718029.html

Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии

Последствия наводнений после сильных дождей в Бразилии

Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки ужасных последствий 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T15:56+0400

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Столицу Бразилии затопило после сильнейших дождей. Наводнение унесло жизни 11 человек. Некоторых накрыло оползнями, других ударило током от электропроводов. Сильные осадки привели к остановке работы наземного транспорта и метрополитена. Работники коммунальных служб устраняют последствия.

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