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МИД России призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

МИД России призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье, отметила российский дипломат 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отмечается, что РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Как отметила российский дипломат, дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе. "Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", – подчеркнула Захарова. Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения отношений с Ираном>>Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а 17 января отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг, 18 января утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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