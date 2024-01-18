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МИД России призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
МИД России призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье, отметила российский дипломат 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T16:44+0400
2024-01-18T16:44+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Отмечается, что РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье. Как отметила российский дипломат, дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе. "Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", – подчеркнула Захарова. Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения отношений с Ираном>>Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а 17 января отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде. В четверг, 18 января утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, пакистан, иран, москва, мария захарова, мид россии
россия, в мире, новости, пакистан, иран, москва, мария захарова, мид россии
МИД России призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
16:44 18.01.2024 (обновлено: 16:45 18.01.2024)
РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье, отметила российский дипломат
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Москва призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическим путем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отмечается, что РФ с тревогой наблюдает за нарастающей в последние дни эскалацией ситуации в ирано-пакистанском приграничье.
"Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами. Вновь подчеркиваем необходимость проведения любых антитеррористических операций за пределами суверенной территории по согласованию и в координации между властями вовлеченных государств", – цитирует РИА Новости комментарий российского ведомства.
Как отметила российский дипломат, дальнейшее обострение ситуации играет на руку тем, кто не заинтересован в мире, стабильности и безопасности в регионе.
"Выражаем надежду, что Иран и Пакистан в ближайшее время найдут способ уладить возникшие разногласия в духе традиционного добрососедства, в том числе касающиеся купирования исходящих с территорий друг друга террористических угроз. Подчеркиваем принципиальную готовность российской стороны к сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях", – подчеркнула Захарова.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а 17 января отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
В четверг, 18 января утром МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.