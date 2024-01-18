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Что нельзя делать на Крещение Господне 2024? Приметы праздника

Что нельзя делать на Крещение Господне 2024? Приметы праздника

Крещение Господне, с которым связано много примет и запретов, – один из первых церковных праздников 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T14:28+0400

2024-01-18T14:28+0400

2024-01-18T14:28+0400

справки

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Что нельзя делать на Крещение Господне: о народных приметах праздника читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать? По народным приметам нельзя на Крещение Господне делать ремонт, работу по дому, чтобы не привлечь в дом неприятности. В церковный праздник нельзя делать стирку, поскольку на Крещение Господне вода обладает чудесными свойствами, и считается грехом ее тратить на мелочи. Нельзя на Крещение Господне заниматься рукоделием, в том числе вязать и шить – это плохая примета, способная навлечь на семью и дом болезни. Ссориться, ругаться, сплетничать и плакать на Крещение Господне нельзя – по приметам весь год можно провести в скандалах и слезах. Перед купанием в освященной проруби нельзя объедаться и напиваться, ибо чревоугодие и пьянство считается большим грехом. Нельзя на Крещение Господне женщинам в освященной проруби купаться в купальнике или белье – желательно им надеть закрытую рубашку. На Крещение Господне нельзя венчаться, устраивать застолья и напиваться. По народным приметам в церковный праздник желательно договориться о свадьбе, чтобы будущая семья была счастливой. Народные приметы По народным приметам лето ожидается жаркое и сухое, если погода в ночь на Крещение Господне будет ясная и морозная. Плохая примета, если к 19 января вода в водоемах не замерзла, она предсказывает глобальные потрясения и перемены мирового масштаба. Пасмурная и холодная погода на Крещение Господне – хорошая примета, урожай зерновых будет богатый. Весна ожидается ранней, а осень будет теплой и затяжной, если в ночь на 19 января звезды яркие. Безоблачное небо с яркими звездами в ночь на Крещение Господне – это примета, предсказывающая, что предстоящий год будет спокойный, без политических и экономических потрясений. Весеннее половодье обещает полная Луна на Крещение Господне, а новолуние 19 января – это примета, что аналогичная погода продержится и еще четыре недели. Услышать на Крещение Господне лай собак – хорошая примета, она сулит финансовое благополучие. Хорошая примета – креститься 19 января, она сулит счастливую жизнь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2024

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справки