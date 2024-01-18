https://sputnik-georgia.ru/20240118/evropeyskiy-komitet-protiv-pytok-ne-nashel-narusheniy-v-soderzhanii-saakashvili-v-klinike-285734873.html

Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике

Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике

Европейский комитет отметил привилегированное положение Саакашвили по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T20:25+0400

2024-01-18T20:25+0400

2024-01-18T20:25+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не нашел серьезных нарушений в содержании осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди", однако выразил ряд пожеланий в целом к лечению заключенных. Делегация комитета побывала в Грузии в августе 2023 года по приглашению министра юстиции Грузии Рати Брегадзе и на месте осмотрела условия лечения и содержания пациентов в клинике. В тоже время комитет, отметил, что ни один заключенный пациент не жаловался на персонал клиники и насилие с их стороны. Однако Европейский комитет отметил привилегированное положение Саакашвили по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один. Комитет отмечает общую проблему заключенных пациентов – лишение права выходить на воздух, размещение в одиночных палатах под наблюдением камер, а также полный контроль процедур со стороны сотрудников пенитенциарной службы. "Ухудшения нет" – врач рассказал о состоянии здоровья Саакашвили >>Также ЕКПП считает, что властям необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы никакая конфиденциальная медицинская информация о пациентах не разглашалась без согласия пациента немедицинскому персоналу и тем более журналистам. Также комитет рекомендовал обеспечить доступ психологам и психиатрам к пациентам в одиночных палатах. В этом контексте Комитет по-прежнему придерживается мнения, что давно планируемая передача ответственности за тюремное здравоохранение Минздраву Грузии является одновременно необходимым и назревшим. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Депутат: Саакашвили – крупнейший преступник в современной истории Грузии>>Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилисский городской суд, михаил саакашвили